Fides obravnava parafiran dogovor, kaj bodo dorekli glede stavke?

Stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides zaseda in obravnava v ponedeljek parafiran dogovor med vladno stranjo in predstavniki sindikata. Če bo odbor potrdil dogovor, bi to pomenilo prekinitev za sredo napovedane zdravniške stavke. V tem primeru bi strani po napovedih sporazum podpisali v sredo.

Kljub parafiranemu dogovoru med predstavniki sindikata in vladno stranjo bo končna odločitev glede možnosti prekinitve za sredo napovedane stavke znana šele po zaključku zasedanja stavkovnega odbora. Ta se je sestal ob 10. uri, po neuradnih informacijah pa odločitve še niso sprejeli. Nekaj po 14. uri so v prostore Fidesa vkorakali minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik in državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc. Če bi stavkovni odbor potrdil parafiran dogovor, bodo v sredo po napovedih dogovor podpisali in predstavili vsebino dogovorjenega, katere javno doslej niso želeli predstaviti. Po poročanju N1 sporazum ne predvideva dvigov plačnih razredov, pač pa naj bi se ministrstvo za zdravje in vlada zavezala, da bosta prihodnje leto za zdravstvo znotraj enotnega plačnega sistema v javnem sektorju oblikovala ločen plačni steber. V sindikatu Fides so stavko napovedali po izredni letni konferenci v drugi polovici septembra. Izmed glavnih so izpostavili zahtevo za izstop iz enotnega plačnega sistema s spremembo zakona o zdravniški službi, ob tem pa pogajanja za nov tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Ob tem je Bešič Loredan ves čas poudarjal, da vlada ni naklonjena izstopu zdravnikov iz enotnega sistema plač v javnem sektorju. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je ob napovedi stavke izrazil pričakovanje, da bodo plače zdravnikov in zobozdravnikov mnogokratnik povprečne plače. "Verjetno se vsi strinjamo, da si specialist po 20 letih delovne dobe zasluži tri povprečne plače," je dejal.