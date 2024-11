Fides podpisal aneks, a opozoril: To ni nobena plačna reforma

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides bodo podpisali zgolj aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ne pa tudi krovne kolektivne pogodbe za javni sektor.

V sporočilu za javnost so pojasnili, da so med stavkovnimi pogajanji z vlado do sedaj uspeli uskladiti merila in kriterije ter postopek za zasedbo novih delovnih mest starejših zdravnikov brez specializacije z licenco in starejših specialistov. Ti zdravniki so bili so v besedilu, usklajenem v stavkovnih pogajanjih, vključeni v aneks k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Izhodiščna plača starejšega zdravnika specialista bo, odvisno od zahtevnosti delovnih pogojev, znašala med in 4339 in 5337 evri bruto, izhaja iz omenjenega aneksa.

Odločitev o pristopu k podpisu aneksa pa po navedbah Fidesa ne pomeni prekinitve stavke zdravnikov in zobozdravnikov ali odstopa od preostalih stavkovnih zahtev. Napovedali so, da bodo nadaljevali s stavkovnimi aktivnostmi za dosego ostalih ciljev iz prvotnih in razširjenih stavkovnih zahtev. "Tako tudi uvrstitve delovnih mest v plačne razrede ne glede na podpis aneksa štejemo kot neusklajene in kot tematiko, ki bo še naprej predmet nadaljnjih stavkovnih pogajanj," so poudarili. Stavkovna pogajanja se nadaljujejo v sredo.