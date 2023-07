Fides: Pogajanja o "fantomskih" stebrih so brezplodna

Prvič po 30. juniju – datumu, ki ga je vlada s podpisom sporazuma s sindikatom potrdila kot skrajni rok za vložitev zakona o oblikovanju ločenega plačnega zdravstvenega stebra v parlamentarno proceduro – se je danes sestal glavni odbor Fidesa, so sporočili iz sindikata."Proučili smo nastalo situacijo in ugotovili, da vlada v postopku pogajanj ni izpolnila niti ene zaveze iz podpisanega sporazuma o prekinitvi stavkovnih aktivnosti iz oktobra 2022," so opozorili.

Nereševanje slabih delovnih pogojev po njihovi oceni stopnjuje beg zdravnikov iz bolnišnic in zdravstvenih domov. Kot veliko tveganje ocenjujejo trend, da se zaradi stalnega ustvarjanja izrednih razmer zaposleni odločajo za delo v bolj urejenih delovnih pogojih izven zdravstva in v tujini. Tako po njihovih navedbah namesto napovedane stabilizacije nastajajo izredne razmere, kar povečuje negotovost med zaposlenimi in bolniki in že ogroža najbolj nujno oskrbo v posameznih urgentnih centrih.

"Sprašujemo se, kaj za vlado pomeni, da je zdravstvo prioriteta?! Fides na tak način ne namerava več sodelovati v pogajanjih o fantomskih stebrih, ki so zgolj kulisa za javnost, in s tem prevzemati odgovornosti za dokončni razpad javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji," so poudarili.