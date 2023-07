Fides: Politiki se v največji krizi zdravstva ukvarjajo sami s seboj

V nadaljevanju so spomnili na odhode zdravstvenih delavcev, tudi zdravnikov, iz javnega zdravstvenega sistema k zasebnikom ali tujino. Zaradi pomanjkanja zdravnikov se ni zaprl še noben oddelek v bolnišnicah, so se pa zmanjšale kapacitete postelj in posledično podaljšale čakalne dobe, opozarjajo.

"Odstavljanje ministrov in kaos zdravstvene politike, ki smo mu priča, brez jasnega cilja, niso popotnica iskanja rešitev, za katere bi se morali zavzemati vsi. Namesto merjenja mišic na zdravstveni sceni si državljanke in državljani zaslužijo premišljene in odločne korake reševanja zdravstvenega sistema. Obljub in prekršenih časovnic Vlade RS je bilo dovolj," so ostri.

Fides je v sporočilu za javnost uvodoma zapisal, da z zaskrbljenostjo spremljajo stanje v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu in pristop vlade k reševanju nakopičenih težav, ki vedno bolj potencirajo probleme, s katerimi se sistem sooča že več let.

Fides sam sebe opiše kot "še edinega branitelja javnega zdravstvenega sistema". Z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom so podpisali dva sporazuma o zdravstvenem in socialnem plačnem stebru, ki ob "nezavidljivi kadrovski sliki stanja v javnem zdravstvenem sistemu predstavljata prvi korak krepitve javnega zdravstva".

V začetku maja jih je nato presenetila sprememba vladne strategije pogajanj, pravijo. Minister za pogajanj ni več udeleževal, sami pa se sprašujejo, zakaj. "Tudi ministrice za javno upravo na pogajanjih ni bilo več. Pogajanja so bila prepuščena tretji osebi brez konkretnega mandata in so zašla v slepo ulico. Nakazanih rešitev, v času, ko bi se morali že pripravljati na realizacijo novega plačnega sistema, ni. Odgovornost zato bo morala prevzeti celotna vlada, ki zdaj tekmuje v kritikah odstopljenemu ministru in podpredsedniku Vlade RS."

Kot so še dodali, kadrovske menjave v vladi niso izgovor, da ta ne pristopi takoj k realizaciji dogovorjenega zdravstvenega plačnega stebra. Pri tem bodo v sindikatu še naprej vztrajali.

Zdravniško zbornico skrbijo hitre menjave ministrov

Zdravniška zbornica je medtem včeraj ocenila, da se je znova pokazalo, kako izredno zahteven je zdravstveni resor. Ob tem so zaskrbljeni zaradi hitrih menjav ministrov, "kar vedno znova prelaga prepotrebne reforme, saj se ključne spremembe lahko izpeljejo le ob stabilnosti".

"Obžalujemo, da vsaj glede osnovnega zdravstva, ki mu je bila tokrat prvič vsaj deklarativno izražena najvišja prioriteta in podpora ni prišlo do pomembnih premikov, kaj šele spremembe trendov. Javno zdravstvo temelji na njegovih zaposlenih, zato pričakujemo predvsem rešitve, kako ohraniti obstoječe ljudi v javnem zdravstvu na vseh ravneh in kako zagotoviti dodatne moči, ki jih bomo potrebovali zaradi staranja in s tem povezanih vse večjih potreb za zdravstveno oskrbo v družbi," so poudarili.

Spomnimo. Danijel Bešič Loredan je včeraj naznanil, da zapušča položaj ministra za zdravje. Premier Robert Golob mu je predložil odstopno izjavo, minister za jo je podpisal. Golob je ob tem dejal, da imata z Bešičem Loredanom na temo krepitve javnega zdravstvenega sistema različne poglede, zato je bil ministrov odhod po premierjevih besedah logičen in pričakovan.