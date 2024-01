Fides premierja pozval, naj poseže v pogajanja

Bolnišnice po dveh tednih zdravniške stavke sicer poročajo o različnih obsegih odpadlih zdravstvenih storitev, je v nedeljo poročal STA. V UKC Ljubljana jih je po prvih analizah odpadlo od dva do tri odstotke, v novomeški bolnišnici pa povprečno od 40 do 45 odstotkov. V Splošni bolnišnici Celje je medtem po besedah direktorja Dragana Kovačića doslej odpadlo približno 10 odstotkov zdravstvenih storitev, v murskosoboški so zaradi stavke odjavili oziroma prestavili približno 150 posegov in 700 pregledov ali diagnostičnih postopkov, v ptujski bolnišnici pa je odpadlo 15 odstotkov pregledov in operacij.

Okoli 20-odstoten delež odpadlih elektivnih pregledov in posegov v kirurški ambulanti so imeli tudi v Splošni bolnišnici Trbovlje, v Valdoltri 15 odstotkov terminov v ortopedskih ambulantah in 10 odstotkov operacij, v brežiški bolnišnici pa je odpadlo 138 zdravstvenih storitev.