Fides pričakuje javno opravičilo vlade za blatenje in diskreditacijo zdravništva

Predsednik sindikata Fides Damjan Polh je povedal, da je konferenca potekala stoti dan od napovedi zdravniške stavke. "Namesto, da bi ministrstvo za zdravje v okviru vlade začelo reševati probleme, ki so se nakopičili v zdravstvu, smo bili priča nenehnim pravnim in verbalnim pritiskom na zdravništvo," je dejal.

"Zdravnik je visoko etično zavezan svojemu pacientu, vlada pa je etično zavezana, da vzdržuje vzdržen javni sistem in pripravi ustrezno delovno okolje zdravništvu. Javno pozivamo vlado, da opravi svoje delo na ustreznem nivoju in tudi v doglednem, zelo hitrem času, saj kljub opozorilom sistem propada pred našimi očmi in mi nimamo več moči, da ta propad ustavljamo," je na novinarski konferenci pozvala Gratova.

Meni, da so bile vladne aktivnosti usmerjene v to, da zdravništvo dodatno obremenijo in onemogočijo sindikalne aktivnosti. "To pravno barbarstvo se je izkazalo v mnogih aktih, ki so jih do zdaj sproducirali na vladi. Trenutno nam grozi še novela zakona o zdravniški službi, ki bo pravno-formalno izničila stavko, tako da stavka ne bo imela več takega efekta," je prepričan Polh. Dodal je še, da omejevanje ustavnih pravic ni pravi način za reševanje.

V sindikatu zato menijo, da je treba stavko nadaljevati, čeprav vladna stran meni, da stavka ni več potrebna in da se zadeve rešujejo. "Mi menimo, da še ni prišel trenutek, ko bi lahko stavko prekinili," je povedal Polh. Zdravniška stavka bo tako potekala kot doslej.

"To ni več stavkovni boj, to je boj za demokracijo"

Članice in člani sindikata so na konferenci s sklepom pooblastili vodstvo sindikata, da uporabi vse razpoložljive pravne dejavnosti in ukrepe, da bi zavarovali interese in položaj stavkajočih. "To ni več stavkovni boj, to je boj za demokracijo, za demokratična načela, za etičnost, za moralnost vseh udeležencev," je dodal Polh.

Polh je povedal še, da velika upanja polagajo v mediacijo, ki se bo začela ta teden. "O tem, kako bo šlo naprej, ne bomo dajali izjav, razen če se kot udeleženci mediacije dogovorimo drugače," je dejal.