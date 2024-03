Fides prvi predlog za mediatorja zavrnil, želi si nekoga iz tujine

V Zvezi organizacij pacientov pravijo, da se je ideja o mediaciji prvič pojavila v razgovoru med njimi in zdravniško zbornico že pred tremi tedni, a je bila takrat povsem preslišana. "Kot kaže, vlada in Fides še nista bila pripravljena na to, zdaj pa smo to samo ponovili," pravi generalni sekretar organizacije Gregor Cuzak.

"Mi mislimo, da je delo zdravnikov premalo plačano v osnovi, je pa preveč narejenih ur dežurstva, namesto da bi reševali organizacijo celotnega sistema, imamo tu dežurne krivce in dežurni krivci so postali zdravniki," dodaja Cuzak.

A Fides je ponudbo po hitrem postopku zavrnil. "Glede na to, da so se oni postavili na vladno stran, da so kritizirali stavko, menimo, da niso pravi sogovornik za mediacijo, in smo se jim lepo zahvalili," pravi predsednik Fidesa Damjan Polh.

In kako na ta očitek gledajo v zvezi pacientov? "Kako kdo razmišlja, je vedno pravica vsakogar, kar se nas tiče, so elementi zgodbe, v kateri ima Fides prav, in elementi zgodbe, v kateri ima vlada prav," pove Cuzak.

Fides si za mediatorja želi nekoga iz tujine. "Jaz mislim, da imamo v Sloveniji dovolj sposobnih mediatorjev z dobrimi izkušnjami, ampak kot rečeno, to je stvar dogovora, mogoče bi bilo res dobro, če bi tudi mediacija potekala v slovenščini, tako se tudi bolje razumemo," meni državni sekretar na ministrstvu za zdravje Marjan Pintar.