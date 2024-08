Fides širi stavkovne zahteve, Glas ljudstva pripravlja svoj zakon

Trdijo, da vlada še naprej zavrača izpolnjevanje obveznosti iz že sklenjenih dogovorov in tudi tistih, zapisanih v kolektivni pogodbi. "Tako ne zagotavlja spoštovanja standardov in normativov za delo zdravnic in zdravnikov," so dodali, prepričani pa so tudi, da so prikrajšani za temeljne pravice iz delovnega razmerja z vidika časovnih obremenitev pri delu.

V Fidesu pravijo, da obljube o reformah ostajajo neizpolnjene, zakone na področju zdravstva pa da pišejo tisti, ki področja sploh ne razumejo. "Že osem mesecev z vladno pogajalsko ekipo tedensko sedimo za mizo in iščemo rešitve za alarmantno stanje v zdravstvu, a za enkrat kaže, da smo še daleč od dogovora," so sporočili ter dodali, da zaposleni odhajajo iz javnih zavodov.

Kot so povedali, s širitvijo stavkovnih zahtev v prvi vrsti naslavljajo ključne pogoje dela in zahtevajo izvrševanje 10. a člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike ter evropske direktive o delovnem času. Ob tem želijo tudi aktivno vlogo pri pripravi zakonodaje na zdravstvenem področju ter to, da vlada vključi predstavnike sindikata v pripravo vseh zakonov in podzakonskih aktov na področju zdravstva, ki kakorkoli vplivajo na položaj in delo zdravnikov ter zobozdravnikov.

"Nenazadnje pa zahtevamo, da vlada takoj sprejme ukrepe za zaščito zdravstvenih delavcev pred grožnjami ter verbalnim in fizičnim nasiljem s strani tretjih oseb," so zaključili. Prav danes se je sicer zgodil nov primer nasilja na zdravstvenega delavca. Pacient je postal agresiven, grozil je zdravnici in jo celo odrinil.

Širitev stavkovnih zahtev bodo sicer bolj podrobno razložili v četrtek ob 11.30.

Glas ljudstva zaradi nezadovoljstva z delom ministrstva pripravlja svoj zakon o zdravstveni dejavnosti

Predstavnik iniciative Jaša Jenull je medtem na novinarski konferenci vlado, ministrstvo in vse tri koalicijske stranke pozval k zdravstveni reformi. "V nasprotnem primeru bomo državljanke in državljani, združeni v iniciativo Glas ljudstva, sami ukrepali in poskrbeli, da bo končno prišlo do teh reform, ki jih potrebujemo," je dejal. Dodal je, da bo njihov zakon temeljil na javnih obljubah, pisnih zavezah in koalicijski pogodbi trenutne koalicije.

Zakon nameravajo vložiti v začetku septembra s podporo vsaj enega poslanca. "Prepričani smo, da vsaj enega lahko dobimo. Če ne moremo v celotnem državnem zboru dobiti vsaj enega podpisa poslanca, ki bi se podpisal pod zakon, ki temelji na njihovih lastnih koalicijskih obljubah, potem lahko ukinemo civilno družbo in nehamo hoditi na volitve," je še dejal.