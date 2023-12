Fides: Vlada je neodzivna

Ob že tako nizki podpori ima vlada še vedno odprte številne fronte. V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides, kjer so v januarju najprej napovedali enodnevno opozorilno stavko, nato pa splošno stavko do preklica, so prepričani, da vlada krši zakon o stavki, saj še ni imenovala svoje pogajalske skupine. Razburjeni so tudi sodniki. Če vlada ne bo pravočasno uresničila odločbe ustavnega sodišča in njihovih plač uskladila s plačami primerljivih funkcionarjev, bodo 4. januarja za eno uro protestno prekinili vse sodne obravnave. Njihovim zahtevam se pridružujejo tudi tožilci, sicer se bodo obrnili na evropske institucije.