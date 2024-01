Fides še zaostril stavko, preklicali so soglasja za nadurno delo

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides ostaja nezadovoljen z vladno stranjo. "Na pogajanja prihajajo osebe brez kakršnih koli mandatov s predlogi, ki so enaki kot so bili prvi dan in s katerimi se predlaga zgolj, da se priključimo stebrnim pogajanjem," so v sporočilu za javnost zapisali že včeraj.

Na današnjem glavnem stavkovnem odboru so zato predlagali zaostritev stavke. "Na seji glavnega stavkovnega odbora Fides je bil soglasno sprejet sklep, da z jutrišnjim dnem aktiviramo preklice soglasij povsod tam, kjer so jih zbrali. To bodo naredili sindikalni zaupniki," je povedal predsednik Fidesa Damjan Polh. Jutri bodo delodajalci torej dobili preklice soglasij, učinkovati pa bodo verjetno začeli nekaj dni kasneje.

Kot je pojasnil, bodo odslej delali 40 ur tedensko in ne več kot 16 ur neprekinjeno. "To je v skladu z evropsko direktivo o delovnem času, ki tudi naši državi narekuje, da se delo ureja v okviru 40 + 8 ur tedensko. To je bil nujen ukrep, ki smo ga morali sprejeti zato, da opozorimo, da si ta vlada sploh ne želi nobenih sprememb v zdravstvu. Varna obravnava pacientov in primeren čas za pacienta pa sta za nas imperativ," je povedal.

"Zdaj smo stavkali od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah pa so bila dežurstva, delala so se nujna stanja. Z umikom soglasij prehajamo na sedemdnevni delavnik, kar pomeni, da se bodo v delavnik štele tudi ure, opravljene ob sobotah in nedeljah," je pojasnil. Po njegovih besedah zna to povzročiti težave predvsem na oddelkih, kjer je zdravnikov malo in bo neprekinjen delovni čas težko vzpostaviti. "Skratka lahko se obetajo motnje," je povedal.

Še vedno bodo delali po stavkovnem minimumu.