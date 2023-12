Fides: Vlada zaradi neimenovanja pogajalske skupine krši zakon

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki je minuli teden za januar napovedal najprej enodnevno opozorilno stavko, nato pa splošno stavko do preklica, so prepričani, da vlada krši obveznosti, ki jih ima na podlagi zakona o stavki. Vlada namreč po napovedi stavke še ni imenovala svoje pogajalske skupine, so opozorili v sindikatu.

Fides je minuli ponedeljek za 9. januar napovedal enodnevno opozorilno stavko, za 15. januar pa začetek splošne stavke zdravnikov iz zobozdravnikov do preklica. V sindikatu so med drugim nezadovoljni z zamiki pri oblikovanju zdravstvenega plačnega stebra. Zahtevajo sprejetje aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi med drugim uvedli novo delovno mesto starejši zdravnik oziroma zobozdravnik specialist, katerega plača bi lahko dosegla tudi 66. plačni razred, torej skoraj 5890 evrov bruto.

Sindikat in vladna stran sta se nato sestala v sredo, a se je sestanek končal po dobrih 15 minutah. V Fidesu so po besedah predsednika sindikata Damjana Polha pričakovali, da jih bo na drugi strani mize pričakala pogajalska skupina z mandatom za pogajanja, a se to ni zgodilo. Ministrstvo za javno upravo je nato napovedalo, da se bo vlada na Fidesovo napoved stavke odzvala z imenovanjem pogajalske skupine z ustreznim mandatom. A se to še ni zgodilo, so v petek zvečer v sporočilu za javnost opozorili v Fidesu. To, da vlada še ni imenovala svoje pogajalske skupine, po oceni sindikata predstavlja kršitev obveznosti, ki jih ima na podlagi 4. člena zakona o stavki, in otežuje iskanje rešitev za preprečitev stavke.

Zdravniki bodo 9. januarja stavkali. FOTO: Shutterstock icon-expand