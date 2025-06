Fides vložil zahtevo za oceno ustavnosti

Sindikat je vložil zahtevo za presojo ustavnosti tistih členov, ki med drugim zdravnikom omejujejo pravico do dodatnega dela in prosto izbiro zaposlitve, kar pomeni neposreden poseg v ustavno zagotovljeno svobodo dela, so sporočili. Izpodbijane določbe zdravnikom namreč ne omogočajo enakih pogojev za opravljanje dela, temveč uvajajo sistem, ki je neenak, nesorazmeren in brez razumne utemeljitve, so prepričani v Fidesu.

Sindikat je Ustavnemu sodišču predlagal, da presojo opravi absolutno prednostno ter do dokončne odločitve zadrži izvajanje teh členov. V Fidesu ob tem še opozarjajo, da imajo sporni členi lahko nepopravljive posledice – ne le za pravice zdravnikov in zobozdravnikov, temveč tudi za paciente.

Zaradi omejevanja dela izven javnega sistema se namreč lahko zgodijo dodatne kadrovske izgube in zastoji v zdravstveni obravnavi, zlasti v tistih okoljih, kjer je kadra že danes premalo."Vladna politika si skuša z navidezno pravičnostjo zakriti dejstvo, da s kadrovsko stisko v zdravstvu ne zna in ne zmore upravljati. Ko zdravnikom prepreči dostop do trga dela, pacientom zapre vrata do zdravstvenih storitev. Ustavna presoja je danes edina pot, da zaščitimo pravico do zdravljenja – za vse, ki v tem sistemu delamo, in za vse, ki ga potrebujejo," je ob tem povedal predsednik sindikata, Damjan Polh. Sindikat pričakuje, da bo Ustavno sodišče zadevo obravnavalo prednostno.