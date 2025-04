Fides z zahtevo ustavne presoje novele zakona o zdravstveni dejavnosti

"Ko enkrat opravimo delo, ki ga imamo za opraviti v javni službi in to delo opravimo korektno in strokovno, pričakujemo, da imamo svobodo, da se odločimo, kaj bomo dodatno naredili," je v izjavi za medije po dopoldanski seji stavkovnega odbora dejal član predsedstva sindikata Bojan Kostić .

Na vprašanje, ali bodo zahtevali tudi ustavno presojo določila o neprofitnosti koncesionarjev, je Kostić odgovoril, da morajo zahtevo v tem primeru vložiti koncesionarji in ne sindikat. Fides po njegovih besedah namreč zastopa interese zdravnikov, ki so zaposleni v javni službi.

Škodljive posledice novele bodo vidne čez eno leto, zato jih bolniki takoj ne bodo občutili, so prepričani v Fidesu. "Že ministrica je rekla, da bo zakon zanihal zdravstveni sistem in vse to pričakujemo nekje v naslednjem letu, skratka z vsem tem se bo najverjetneje ubadala še prihodnja vlada," je poudaril Polh.

Poslanci DZ so na izredni seji v sredo s 50 glasovi za in sedmimi proti sprejeli novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje javno zdravstvo od zasebnega. Novela bo zdravnikom in drugim javnim zdravstvenim delavcem razen v redkih izjemah onemogočila dodatno delo pri zasebnikih, bodo pa lahko pod določenimi pogoji delali v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih.