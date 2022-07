Fides za pomanjkanje zdravnikov v NMP krivi tudi Poklukarja

Razloge za postopen razkroj slovenskega javnega zdravstva in nezmožnost zagotavljanja pokritosti ambulant NMP z zdravniki gre pripisati tudi nespametnim potezam nekdanjega ministra za zdravje Janeza Poklukarja , so v sporočilu za javnost zapisali v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides.

Poklukar je v ponedeljek v pisni izjavi kot eno izmed rešitev za ureditev problematike pomanjkanja zdravnikov za delo v ambulantah NMP navedel spremembo Zakona o zdravniški službi tako, da bi se za ohranjanje licence v ambulantno NMP v svoji statistični regiji morali vključevati vsi zdravniki brez opravičljivega razloga najmanj do 60. leta starosti v deležu, ki ga predstavljajo glede na vse specialiste v regiji. Slednje bi po njegovih besedah moralo veljati za vse ravni zdravstva.

"Predlagani ukrep zakonske prisile vključevanja zdravnikov v ambulante NMP do vključno 60. leta starosti (namesto sedaj veljavne meje 55 let) bi zgolj nesorazmerno obremenil tiste najizkušenejše zdravnike, ki še vztrajajo v javnem zdravstvenem sistemu, in jih dokončno spodbudil k temu, da sistem dokončno zapustijo," so do predloga kritični v Fidesu.

Ob tem so poudarili, da se čas dela zdravnikov "na moralni pogon", na katerega so se v preteklosti zanašali politični odločevalci, postopoma izteka. "Kot pravilno ugotavlja Poklukar, je glavni krivec razkroja javnega zdravstvenega sistema togost sistema plač v javnem sektorju," so dodali.

Bešič Loredan: Projekt ureditve mreže NMP bomo predstavili po lokalnih volitvah

Na Ministrstvu za zdravje so na vprašanje, kako komentirajo Poklukarjev predlog, odgovorili, da se zavedajo, da problematika delovanja mreže NMP traja že več let. Ob tem so spomnili na napoved ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki je prejšnji teden povedal, da bodo projekt ureditve mreže NMP predstavili po lokalnih volitvah.

Na problematiko so pred dvema tednoma javno opozorili v Zdravstvenem domu (ZD) Kočevje. Kot so zapisali na spletni strani, zaradi koriščenja dopustov in številnih odsotnosti navkljub večtedenskemu trudu v nekaterih nočnih terminih ne morejo zagotoviti 24-urne prisotnosti zdravnika v ambulanti NMP.