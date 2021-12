Fides: Deseti protikoronski zakon zgolj obliž, in ne rešitev

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so izrazili željo po celoviti reformi zdravstva, med drugim tudi po reformi plač zaposlenih, s čimer bi preprečili nadaljnje odhode zdravnikov v tujino. Po njihovem mnenju primerjanje zdravniškega poklica z ostalimi poklici v javnem sektorju preusmerja težišče razprave, so zapisali v sporočilu.

Deseti protikoronski zakon je po njihovem mnenju "zgolj obliž, in ne rešitev", zato je reforma za razvoj medicine in kakovostno javno zdravstvo nujna. Treba bi bilo storiti vse, "da v javnem zdravstvu obdržimo nosilce zdravstvene dejavnosti, na katerih sloni delovanje javnega zdravstva in najzahtevnejše medicine".

Pomanjkanje zdravnikov in zajezitev nadaljnjih odhodov je po njihovem mnenju mogoče rešiti le tako, da "se zdravniškemu poklicu prizna zahtevnost, odgovornost in obseg opravljenega dela". Obregnili so se tudi ob sindikalne centrale, ki da zagovarjajo trenutni plačni sistem. "Pojem 'poklici, primerljivi zdravniškemu' ne obstaja in ne predstavlja nobenega standarda, po katerem bi se morale ravnati ostale plače javnega sektorja," so zapisali. Prav primerljivost poklicev v javnem sektorju in s tem enotni plačni sistem sta namreč po njihovem mnenju "generator večnega nezadovoljstva in težav".

"Sprašujemo se, ali je v razviti demokratični družbi res tako nesprejemljivo, da se nam, ki nam je mar le za dobro delujoče javno zdravstvo in svoje bolnike, ne sme dati priložnost, da s sistemskim zakonom ustrezno naslovimo kompleksnost organizacije in nagrajevanja v javnem zdravstvenem sistemu," so še zapisali. To bi lahko bilo po navedbah zdravniškega sindikata v prihodnje koristno tudi za ostale skupine javnih uslužbencev. V Fidesu si želijo, da bi bile razprave usmerjene v vprašanje kakovostnega javnega zdravstvenega sistema. Po potrditvi novega protikoronskega zakona so v sindikatu Pergam napovedali vložitev ustavne presoje dela zakona, ki zvišuje plače zdravnikom. Izrazili so zgroženost nad sprejemanjem zakonodaje brez sodelovanja javnosti. Najbolj problematične se jim zdijo določbe, ki zgolj za eno poklicno skupino posegajo v sistem plač v javnem sektorju. Spomnimo Z novim zakonom za blažitev posledic covida-19 je državni zbor zvišal zgornjo mejo uvrščanja zdravnikov in zobozdravnikov v plačne razrede. Ti bodo lahko po potrditvi zakona do konca leta 2022 uvrščeni do 63. plačnega razreda, kar je šest mest višje kot zdaj. V delu opozicije so zato opozorili, da določba pomeni zvišanje plač zgolj za že sedaj najbolje plačane zdravnike, ob čemer ostajajo mladi zdravniki in drugi zdravstveni delavci spregledani.