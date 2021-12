Sindikat Fides zahteva reformo plač, v nasprotnem primeru napoveduje stavko

V času epidemije, še pravi, so zdravniki bili tiho, pokazali pa so izjemno privrženost poklicu. Razlogov, zakaj so molk prekinili prav zdaj, je več. "Dno je seveda izbilo, so izbila ta pogajanja, ki jih je minister, ne da bi nas vsaj informiral, ker seveda ne bi nasprotovali in tudi privoščimo drugim zaposlenim v zdravstvu, da so si popravili plače."

Iz razprave o plačah v zadnjem času gre po besedah Poklukarja ugotoviti, da enotnega plačnega sistema v javnem sektorju nimamo, saj so se določeni resorji preveč osamosvojili oz. izborili določene prioritete. Zato sistema ne moremo poimenovati enotni, je dejal v odzivu na zahteve sindikata zdravnikov po izstopu iz plačnega sistema.

Fides, ki bo stavkovne aktivnosti določil v začetku prihodnjega leta, so podprli v sindikatu družinske medicine Praktikum in tudi Zdravniški zbornici. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice je dejala, da, "bi, ne samo zdravniki, ampak tudi zdravstvo, lahko imelo razmerje na področju osebnih dohodkov bolj urejeno, če bi to bilo urejeno s posebnim zakonom".

Do pobude zdravnikov so bolj zadržani v Zbornici zdravstvene in babiške nege. Kot pravijo, so se plače medicinskih sester res zvišale, a to še ne pomeni, da so konkurenčne. Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman je pojasnila: "Verjetno bi bilo pošteno, že v preteklosti, da bi skupaj nastopali. Je treba tudi pritegniti stol za mizo medicinskim sestram, zdravstveni negi."

Da je reforma plač zares nujna, saj da javno zdravstvo več ne sledi zasebnemu, se po mnenju Fidesa kaže tudi v tem, da z novim letom položaj državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje zapušča Robert Cugelj, ki bo prevzel enega vodstvenih položajev v diagnostičnem centru na Bledu. Poklukar je napovedan odhod Cuglja danes komentiral z besedami, da sam "spoštuje vsako karierno pot". Cugelj je po ministrovih besedah dobil priložnost, zato se je tako odločil. Ob tem je državnemu sekretarju zaželel veliko uspehov na njegovi poti.

Ekipa ministrstva za zdravje bo še naprej delovala korektno, njihov cilj pa ostaja široko javno dostopno zdravstvo, kar je ključno, obljublja Poklukar.