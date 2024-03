Pismo zdravnikov: Premalo nas je, da bi opravili vse potrebno delo

Na njegove besede so se zdaj odzvali v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Kot pravijo, sicer razumejo željo vlade glede finančne nevtralnosti za letošnje leto, s katero ta šele vstopa v pogajanja. "Vendar pa moramo besede predsednika vlade, češ da smo v Fidesu to nevtralnost sprejeli, zanikati, saj se glede tega na pogajanjih (kjer PV ni prisoten) še nismo pogovarjali," pravijo v Fidesu.

Poudarjajo, da prejudiciranje ene ali druge strani in predpogojevanje niso dobra popotnica za začetek mediacije. "V le-to moramo vstopiti z iskrenimi nameni in mislijo na rešitev prihodnosti slovenskega zdravstva in se maksimalno potruditi, da naredimo javno zdravstvo konkurenčno v pogojih in plačilu," pravijo.

Fides stavka od 15. januarja. Zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.

Javno pismo zdravnikov Onkološkega inštituta

117 zdravnikov, ki delajo na Onkološkem inštitutu Ljubljana, medtem v javnem pismu opozarja na resne posledice neučinkovitega reševanja razmer v zdravstvu. Kljub zdravniški stavki oskrba onkoloških bolnikov poteka nemoteno, stavkovne aktivnosti pa so bile omejene na polurne zbore zdravnikov, ki so potekali dvakrat tedensko. Večina zdravnikov je s 1. marcem umaknila soglasja za prekomerno nadurno delo, kar pomeni, da zdaj delajo 40 ur rednega dela in osem ur nadurnega dela na teden.

"Vendar nas je premalo, da bi z delom po veljavni slovenski zakonodaji, evropski direktivi in ugotovitvi ustavnega sodišča opravili vse potrebno delo. To je skrajni dokaz neurejenosti v slovenskem zdravstvu, ki ga Vlada RS pozna, a ga ne želi priznati," pravijo.

Kot so pojasnili, je umik soglasij za nadurno delo zahteval pripravo novih urnikov in razporedov dela, kar je prineslo posledice. Obseg rutinskega dela se je do danes opazno zmanjšal. "Zaenkrat je zamik v obravnavah onkoloških bolnikov še znotraj strokovno sprejemljivih okvirov. Z nadaljevanjem stavke in obstoječih razmer pa tega ne bo več mogoče zagotavljati," opozarjajo.

V mnogo večjem obsegu kot klinično delo je okrnjeno tudi pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo, ki so ga kot terciarna ustanova prav tako dolžni opravljati. "Dolgoročno opuščanje teh naših zadolžitev, ki izhajajo iz statusa OIL kot terciarne zdravstvene ustanove, bo brez dvoma privedlo do katastrofalnih posledic za razvoj onkologije v Sloveniji. Ker prav v terciarnih ustanovah potekajo najzahtevnejše diagnostične in terapevtske obravnave bolnikov, morajo biti pogoji dela tu dovolj privlačni za najboljše in najbolj zagnane mlade zdravnike. V nasprotnem primeru lahko v ključnih nacionalnih zdravstvenih ustanovah že v kratkem pričakujemo dodatno poslabšanje stanja na področju kadrov."

Od vlade zahtevajo takojšnje reševanje razmer v zdravstvu, poleg kratkoročnih ukrepov pa zahtevajo tudi takojšen sprejem dolgoročnih strateških potez, namenjenih reševanju izzivov, ki so pred zdravstvom v bližnji prihodnosti.