Fides: Zdravniki zahtevajo izstop iz sistema plač v javnem sektorju

Kot so zapisali v Fidesu, v skladu s sklepom glavnega odbora v zdravstvenih zavodih po državi potekajo zbori zdravnikov. Samo v največji zdravstveni ustanovi, UKC Ljubljana, je bilo v tem tednu organiziranih več kot deset zborov po posameznih klinikah, zbori na preostalih klinikah pa bodo sledili v naslednjih dneh.

"Odziv kolegov in kolegic na vseh nivojih, od primarnega do terciarnega, od specializantov do specialistov, višjih specialistov in vodij oddelkov, je po celotni državi presenetljiv, praktično plebiscitaren," so zapisali in dodali, da fotografije zborov hranijo v centrali.

"Kolegice in kolegi poudarjajo razočaranje in nezadovoljstvo, vztrajajo pri zahtevi po izstopu zdravnikov iz sistema plač v javnem sektorju in ureditvi delovnih razmer z lastno kolektivno pogodbo ter pozivajo Fides k stopnjevanju sindikalnih aktivnosti," so še dodali.

Za torek, 21. decembra, je tako sklicana izredna seja glavnega odbora Fidesa v razširjeni sestavi, ki bo odločala o nadaljnjih korakih.