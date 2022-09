Kuštrin: Enotni zdravstveni sistem je tik pred propadom

Popoldne bo potekala izredna letna konferenca Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides, ki predstavlja zaključek zbiranja podpisov za izločitev zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema. V Fidesu opozarjajo, da "si vlada še kar zatiska oči pred realnostjo enotnega plačnega sistema in njegovih neskončnih omejitev, ki postopoma zabijajo še zadnji žebelj v krsto javnega zdravstva" . Kot pravijo, je vrednotenje dela zdravnikov in zobozdravnikov v razmerju do povprečne plače v državi po njihovih navedbah doseglo dvajsetletno dno.

Še pred začetkom konference, je predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin dal kratko izjavo medijem in opozoril, da so dve leti epidemije delali na polno, se odpovedali svojim potrebam, zdaj pa pričakujejo enak odnos od države. Kot je dejal, je enotni zdravstveni sistem tik pred propadom. S tem se je na enem od njihovih srečanj strinjal tudi minister za zdravje. Kuštrin meni, da so v zadnjih 100 dnevih vlade, ugotovili le, da je stanje najbolj zaskrbljujoče. Najbolj prizadeti so seveda bolniki, drugi v vrsti pa takoj zdravniki, ker smo krivi za vse, je opozoril. "Javno zdravstvo stoji že dve desetletji," je še opozoril in dodal, da se razvija le medicinska stroka.

Na današnjo letno konferenco so povabili tudi ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana, ki je sprva sodelovanje odklonil, pred dvema dnevoma pa povabilo sprejel. Kuštrin dodaja, da so dobili s strani ministrstva tudi nov predlog glede plač in ureditve področja, vendar opozarja, da to, kar so jim poslali, ni sprejemljivo oziroma ničesar ne rešuje. "Upam, da bo minister prišel z novim predlogom," je dejal in dodal, da so trenutno zdravniki in zobozdravniki zelo črnogledi.

Ta vlada je pripravljena javni sektor žrtvovati na račun enotnega plačnega sistema, ki sploh ni več enoten, je bil ostre Kuštrin in dodaja, da ta sistem podi zdravnike iz javnega sektorja in bolnikom onemogoča dostop do storitev. Na vprašanje, kako daleč so pripravljeni iti s svojimi aktivnostmi, pa je dejal, da bo znanega več jutri. "Znotraj enotnega plačnega sistema se ne bomo pogajali," vztraja Kuštrin. Na vprašanje, kako nezadovoljni so, pa je dejal: "Črna je že sedaj, ker pa smo zdravniki optimisti, pa upamo, da bo za nas posijalo sonce, še posebej, ker je sedaj svoboda."