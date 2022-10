Bešič Loredan: Ponudili smo, kar smo lahko, denarja ni veliko

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan medtem poudarja, da igrajo z odpritmi kartami. "Dali smo jasno vedeti, koliko denarja vlada ima in koliko ga bomo razdelili," je pojasnil in dodal, da so dali jasno vedeti tudi, da letos ni pričakovati, da bi "komurkoli kaj dali glede na situacijo" .

Na vprašanje, kaj so na vladi ponudili za zdravnike, je Lazić odgovoril, da bolj konkretne dvige kot za ostale zaposlene. V Fidesu so medtem dejali, da s tem predlogom "vsekakor ne morejo biti zadovoljni".

"Morem reči, da smo z vlado v nekaterih delih, kar se vrednotenja tiče, usklajeni," je dejala Irena Ilešič Čujovič , predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva. "Ja, izjemno pozitivno. Če se bo to preslikalo tudi na vse ostale zaposlene v zdravstu in socialnem varstvu," se je strinjal Vladimir Lazić , predsednik Sindikata Kliničnega centra

Vladni protipredlog je na mizo vseh šestih reprezentativnih sindikatov, ki zastopajo zdravnike in zobozdravnike, priromal v ponedeljek popoldne in nekatere pomiril bolj kot druge.

"Naša želja, oz. naša zahteva je, da se to dogovori za letos," je medtem dejala Ilešičeva. V sindikatu zdravstva in socialnega varstva celo želijo, da bi se poračun za celotno zdravstvo in socialno varstvo naredil za nazaj od 1. maja. A minister Bešič Loredan je jasen: "Denarja ni veliko, predlog je na zgornji meji mogočega. Predlog na mizi je za vse zdravnike, je pa selektiven. To pomeni? To pomeni mladi več."

"Vendar vemo, da je zakon v lanskem letu uvedel t.i. zdravnika brez specializacije z osnovno licenco, ki svojega delovnega mesta v tarifnem razredu ni in to so tisti mladi, ki se res spopadajo z delom v urgentnih centrih, kjer vemo, da je dejansko največ problemov," odgovarjajo s sindikata Fides, kjer so opozorili tudi na, po njihovem mnenju, "občutljivo" lestvico napredovanja zdravnikov. "Hitro se lahko zgodi, da po vladnem predlogu potem specializant prehiti specialista, mi si prizadevamo za uravnotežen predlog," pravijo.

Na drugi strani v sindikatu kliničnega centra menijo, da zdravstvo deluje kot celota, zaposleni delajo v timih, ki ne smejo biti različno vrednoteni, zato na jutrišnjih pogajanjih za ostale zaposlene v zdravstvu pričakujejo podobne dvige kot za zdravnike.