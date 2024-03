Bo 12. teden zdravniške stavke prinesel dogovor med vlado in Fidesom?

Rok za mediacijo med Fidesom in vlado se izteče v četrtek. Medtem mineva že mesec dni od umika soglasij za nadurno delo, aprilski urniki so pripravljeni, v zdravstvenih zavodih večjih zapletov pri organizaciji dela v primerjavi z marcem ne pričakujejo. Zdravniki bodo še naprej večinoma razporejeni v turnuse. Izpadi nenujnih pregledov in posegov pa se med bolnišnicami razlikujejo, prav tako finančne posledice stavke.