Tretji teden stavke: Fides in vlada še vedno na nasprotnih bregovih

Ob tem so napovedali, da bodo ocene vplivov preklicev na organizacijo dela podali v naslednjih dneh . "Na kratko lahko povemo, da glede na to, da umik soglasij začne učinkovati 30 dni po vložitvi, v naslednjem mesecu ne pričakujemo večjih odstopanj, kasneje pa bo delo urejeno tako, da bo kljub umiku zagotovljen zakonski minimum," so pojasnili.

"Ker Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana ni 'stranka v postopku', temveč talec dogajanja, se UKC ne želi javno opredeljevati do stavke in zahtev," so poudarili v največji slovenski bolnišnici.

Na vprašanje, ali bi zdravniki znova podpisali soglasja, če bi se denimo nekaj dni pred iztekom 30-dnevnega roka vlada in Fides dogovorila, je odgovoril, da meni, da se bodo mnogi premislili in soglasij več ne bodo podpisali. Je pa to njihova individualna odločitev, na katero sindikat po besedah Polha nima vpliva.

Pri Fidesu temu niso dali velike pozornosti, na obrazcih, ki so jih pripravili v sindikatu, pa sicer določbe o 30-dnevnem zamiku uveljavitve preklica ni. "Naj bo to kot neko opozorilo vladi, da se lahko tudi to zgodi," je poudaril.

Sindikalni zaupniki Fidesa so sicer danes začeli vodstvom bolnišnic predajati preklice soglasij zdravnikov za nadurno delo. Zaupniki so imeli po besedah Polha danes s tem veliko dela, zato bo sindikat lahko natančne podatke predstavil čez dan ali dva.

Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Polh pa je dejal, da strani do novih zaključkov danes nista prišli, zato so predlagali nadaljevanje pogajanj v četrtek.

Poleg obravnave prijav je inšpektorat po začetku zdravniške stavke začel tudi izvajanje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Inšpektorji so od začetka stavke opravili izredni inšpekcijski nadzor v 40 javnih zdravstvenih zavodih, od tega v 38 zdravstvenih domovih in dveh bolnišnicah. Inšpekcijski nadzor so v okviru zdravstvenih domov opravili v 43 ambulantah družinske medicine, 29 pediatričnih ambulantah, 32 ginekoloških ambulantah in v dveh ambulantah splošnega zobozdravstva, so pojasnili na inšpektoratu.

Zdravstveni inšpektorat RS je v povezavi s trenutno stavko zdravnikov prejel skupno 35 prijav, ki so se nanašale na odpoved že določenih terminov zdravstvenih obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje, neizdajo receptov ter na zaključevanje bolniških staležev, so navedli na inšpektoratu. Vse prijave obravnavajo prednostno.

Zdravniki, ki so umaknili soglasje za nadurno delo v času, ko ima javni zavod potrebo po delu, ki presega obveznosti iz polnega delovnega časa za javnega delavca, ne morejo delati izven zavoda oziroma po podjemni pogodbi, so še poudarili.

"Umik soglasij za zdaj ne predstavlja večjih težav pri načrtovanju dežurstev na splošni nujni medicinski pomoči ali pediatrični nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana," so pojasnili v sporočilu za javnost. Če bi se število umikov soglasij za nadurno delo povečalo, bi to lahko vplivalo na delovne procese v dežurni službi, saj v redni službi ljubljanskega zdravstvenega doma zdravniki ne opravljajo nadur.

Če bi se število umikov soglasij za nadurno delo povečalo, bi to lahko vplivalo na delovne procese v dežurni službi, so ocenili.

Glede na število zdravnikov, ki bodo preklicali soglasja, bo odvisno, ali bodo še lahko zagotavljali neprekinjeno zdravstveno varstvo in nujno medicinsko pomoč. V primeru večjega števila preklicev soglasja bo to pereč problem. Specialistična ambulantna dejavnost kakor tudi naročene operacije pa bodo praktično v celoti odpadle, je opozorila Hribarjeva.

Iz SB Novo mesto so sporočili, da je soglasje za delo preko rednega delovnega časa preklicalo 91 zdravnikov oziroma 41 odstotkov. Ocenjujejo, da bi zaradi umikov prerazporedili od 10 do 20 odstotkov storitev, ki niso nujne. Pojasnili so, da bo umik soglasij vplival tudi na preklic dela zdravnikov, ki delajo še pri drugih delodajalcih.

Po njegovih besedah je na oddelkih, predvsem tistih, ki zagotavljajo neprekinjeno zdravstveno varstvo, ponekod soglasja preklicalo več kot 90 odstotkov zdravnikov. Izpostavil je pediatrijo, ortopedijo, travmatologijo, kirurgijo in ginekologijo. Skupno je preklice soglasij podalo med 70 in 80 odstotki vseh zdravnikov od tistih, ki delajo nadure, je pojasnil.

V času snemanja izjave je imel pri sebi 40 preklicev soglasij, nadurno delo pa sicer po njegovih besedah opravlja med 80 in 100 zdravnikov. Dokončna številka podanih preklicev bo znana v četrtek. V vodstvu so po njegovih besedah sicer izrazili pričakovanje, da bodo preklici v veljavo stopili čez 30 dni. A to po njegovih besedah velja za "stara" soglasja.

Glede uveljavitve preklica soglasij je dejal, da so po zdravniški stavki leta 2017 nekateri zdravniki podpisovali soglasja za nadurno delo, ki jih je pripravilo ministrstvo za zdravje. Preklici teh soglasij po njegovih besedah v veljavo stopijo v roku 30 dni. So pa nekateri zdravniki od tedaj podpisovali tudi soglasja, ki jih je pripravil Fides. Preklici soglasij, pripravljenih s strani sindikata, pa v veljavo stopijo takoj, je pojasnil Kostanjevec.

Predstavnik sindikata Fides v UKC Maribor Boris Rižnar je dejal, da je 227 zdravnikov kliničnega centra do poldneva že podalo umik soglasij za nadurno delo, kar so po njegovi oceni skoraj vsi s soglasjem. Preklici teh soglasij po njegovih besedah v veljavo stopijo v roku 30 dni. Dejal je, da bodo umiki "znatno" vplivali na čakalne dobe bolnikov, izboljšali pa bodo delovne razmere zdravnikov. "Zdravstvo je funkcioniralo le zaradi več dela zdravnikov," je poudaril Rižnar.

Zakon o zdravniški službi določa, da je zdravnik v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. Inšpektorji so v okviru nadzora v ambulantah javnih zdravstvenih zavodov preverjali spoštovanje člena zakona, ki določa, da je poleg navedenega zdravnik v času stavke dolžan opravljati tudi vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, so dodali.

Hkrati so preverjali spoštovanje določb Zakona o pacientovih pravicah glede dostopa pacientov do zdravstvenih storitev. Izvajalec zdravstvene dejavnosti je po zakonu dolžen zagotavljati vse oblike naročanja, in sicer elektronsko, po pošti, po telefonu in osebno v ordinaciji.

V okviru izvedenih inšpekcijskih nadzorov so na inšpektoratu v osmih javnih zdravstvenih zavodih ugotovili neskladnosti, ki se nanašajo predvsem na nezagotavljanje elektronskega naročanja, telefonskega naročanja oziroma časovne omejitve telefonskega naročanja in nepopolne objave glede oblik naročanja na spletni strani izvajalca zdravstvene dejavnosti in na vidnem mestu v prostorih izvajalca zdravstvene dejavnosti.

V okviru izvedenih inšpekcijskih nadzorov v dveh bolnišnicah, ki so jih opravili na podlagi prijave zaradi odpovedi že določenih terminov za obravnavo, so na inšpektoratu ugotovili, da termina nista bila odpovedana zaradi stavke, zato v tem delu niso ugotovili neskladnosti.

Za ugotovljene neskladnosti so inšpektorji izrekli tri ustne ureditvene odločbe na zapisnik. V navedenih primerih bodo uvedli tudi postopke o prekršku zaradi kršitev določb Zakona o pacientovih pravicah. Izrekli so tudi štiri opozorila po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in dve opozorili po Zakonu o prekrških. Inšpektorji nadzore nadaljujejo tudi v tem tednu, so še pojasnili.