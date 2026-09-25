Fiesta de los Muertos: ko zabaviščni park Familypark praznuje noč čarovnic

Od 23. oktobra do 1. novembra 2026 bo v okviru dogodka Fiesta de los Muertos čas za praznovanje, občudovanje in seveda tudi za malce strašenja. Kdor se želi na noč čarovnic pripraviti že prej, se lahko med 16. in 18. oktobrom udeleži dogodka Halloween Warm-Up ter doživi prve srhljivo zabavne dogodivščine. Noč čarovnic ima v zabaviščnem parku Familypark številne obraze! Družine z mlajšimi otroki lahko pričakujejo pisan program, poln čarobnosti, zabave in zanimivih doživetij, medtem ko lahko najstniki in odrasli v Hišah strahov (Haunted Houses) preizkusijo svoj pogum in živce. Tako lahko vsaka družina sama izbere, koliko strašljivih doživetij želi vključiti v svoj popolni dan noči čarovnic.

Halloween Warm-Up: ogrevanje pred veliko zabavo

Na dogodku Halloween Warm-Up od 16. do 18. oktobra se lahko obiskovalci že teden dni pred glavnim dogodkom Fiesta de los Muertos pripravijo na noč čarovnic. Na programu bodo predstave na odru na prostem, skrbno zasnovani sprehajalni nastopi (walking acts), poslikava obraza za otroke in obe Hiši strahov (Haunted Houses).

Fiesta de los Muertos: noč čarovnic do 21. ure

Od 23. oktobra do 1. novembra bo program še bogatejši. V času glavnega dogodka pod geslom Fiesta de los Muertos bo zabaviščni park Familypark vsak dan odprt od 11.00 do 21.00. Še posebej zvečer, ko se stemni in park zasije v posebni halloweenski osvetlitvi, nastane povsem edinstveno vzdušje. Med vrhunce programa zagotovo spadajo predstave v cirkuškem šotoru. V otroški predstavi se maskoti Filippo in Minky skupaj z umetniki podata na pisano pustolovščino, polno glasbe, plesa in akrobatike. Večerna predstava bo nekoliko bolj divja in spektakularna: ritem bobnov, ples in osupljiva akrobatika bodo poskrbeli za še bolj intenzivno halloween vzdušje.

Med dogodkom Fiesta de los Muertos bosta odprti tudi obe Hiši strahov (Haunted Houses). V The Underground se boste podali v temačen svet kanalizacije in podzemnih železniških predorov. Ozki hodniki, temačni kotički in srhljiva bitja bodo poskrbeli za pravo preizkušnjo poguma. V Nightmare Manor vas čakajo dolgi, temačni hodniki in skrivnostne prikazni, ki jih zagotovo ne bi želeli srečati. Obisk obeh Hiš strahov je priporočljiv za obiskovalce, stare 14 let in več. Po celotnem parku vas bodo razveseljevali skrbno zasnovani sprehajoči nastopi (walking acts), čarovniške predstave, poslikava obraza za otroke in številna druga halloweenska presenečenja. Seveda se boste lahko peljali tudi z vsemi atrakcijami. Družine lahko svoj dan prilagodijo svojim željam in starosti otrok: čez dan uživajo v atrakcijah in družinam prijaznem programu in kasneje, ko se stemni, pa si privoščijo še nekoliko več halloweenskega vzdušja in vznemirljivih doživetij.

Vstopnice si je najbolje zagotoviti vnaprej

Vstopnice za dogodek Halloween Warm-Up stanejo 41 evrov ob spletnem nakupu oziroma 44 evrov na blagajni na dan obiska. Za dogodek Fiesto de los Muertos dnevna vstopnica stane 43 evrov ob spletnem nakupu oziroma 46 evrov na blagajni. Ker je nakup vstopnic na blagajni mogoč le do zapolnitve razpoložljivih kapacitet, priporočamo, da si vstopnice zagotovite pravočasno preko spleta. Posamezne dodatne ponudbe, kot so predstave v cirkuškem šotoru, Hiše strahov in poslikava obraza za otroke, je treba rezervirati oziroma plačati posebej. Za imetnike letnih vstopnic veljajo posebna pravila. Za dogodek Halloween Warm-Up dodatna rezervacija ni potrebna, dogodek pa lahko obiščete poljubno krat. Za dogodek Fiesto de los Muertos pa je potrebna spletna rezervacija. Vsak imetnik letne vstopnice lahko v obdobju od 23. oktobra do 1. novembra park obišče enkrat.

Jesenski dan, poln zabave in srh vzbujajočih doživetij