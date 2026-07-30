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Slovenija

Fifa o prodaji pravic za SP pisala tudi NZS

Ljubljana, 30. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Čeferin, Mijatović, Miljić, Pirc Musar

Zadnji pisk za nogometnega sodnika Slavka Vinčića. Najuspešnejši slovenski delilec pravice se je poslovil dober teden po vrhuncu svoje kariere, ko je odvodil finale svetovnega prvenstva med Argentino in novimi prvaki iz Španije ter odšel v nogometni pokoj. Bo Slovenija še kdaj imela tako vrhunskega sodnika? Koliko je k Vinčićevemu preboju na globalno nogometno sceno pripomogel Slovenec na vrhu Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin? In kaj se medtem dogaja s svetovnim nogometnim prvenstvom? Je to v imenu finančnih interesov širše družine ameriškega predsednika Donalda Trumpa res naprodaj? Obvestilo Fife, da bi ustanovili novo podjetje in v organizacijo spustili zasebni kapital, so prejeli tudi na NZS, je povedal predsednik slovenske nogometne zveze Radenko Mijatović. Ideja se jim trenutno zdi nesprejemljiva.

Predsednik slovenske nogometne zveze Radenko Mijatović poudarja, da je sojenje finala svetovnega prvenstva za Vinčića krona za vse pretekle uspehe. "Slovenska sodniška organizacija kljub majhni populaciji dobro izbira sodnike," je optimističen Mijatović, ki ni pozabil, da je bil med najboljšimi sodniki na svetu pred Vinčićem tudi Damir Skomina. "Velike države nam zavidajo, kako vzgajamo sodnike."

Ob (ne)uspehih nogometa na reprezentančni ravni pa poudarja, da je bila Slovenija na več velikih tekmovanjih, tudi slovenski klubi pa da so v skupinskih delih evropskih tekmovanj.

O najnovejših načrtih Fife: To je trenutno nesprejemljivo

Kako komentira najnovejšo namero Fife, da v organizacijo spusti zasebni kapital? "Na NZS smo dobili obvestilo, da bi Fifa ustanovila podjetje, ki bi se ukvarjalo z organizacijo dogodkov in trženjem, in nekaterim nogometnim zvezam ponuja dodatna sredstva. To je trenutno nesprejemljivo," zagotavlja Mijatović, ki Fifi očita, da se z nobenim o tem prej sploh ni pogovarjala. "Nihče nič ne ve, zelo je negotovo, zgolj eno obvestilo. Ne razumem, zakaj Fifa takoj po svetovnem prvenstvu na tak način poskuša pritegniti nogometne zveze, da pristanejo na nekaj, kar iz dopisa sploh ni jasno, za kaj gre."

Priznava, da je v igri veliko denarja, a hkrati ni garancije, kako bi do denarja prišli, kako bi denar ustvarjali in kako bi si ga razdelili, pa kakšna bi bila struktura novega podjetja. Če bi bilo glasovanje o tem sedaj, ko je neznank še veliko, bi NZS glasovala proti, zagotavlja Mijatović.

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Fifa NZS Radenko Mijatović Slavko Vinčić

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