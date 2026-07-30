Fifa o prodaji pravic za SP pisala tudi NZS

Ob (ne)uspehih nogometa na reprezentančni ravni pa poudarja, da je bila Slovenija na več velikih tekmovanjih, tudi slovenski klubi pa da so v skupinskih delih evropskih tekmovanj.

Predsednik slovenske nogometne zveze Radenko Mijatović poudarja, da je sojenje finala svetovnega prvenstva za Vinčića krona za vse pretekle uspehe. "Slovenska sodniška organizacija kljub majhni populaciji dobro izbira sodnike," je optimističen Mijatović, ki ni pozabil, da je bil med najboljšimi sodniki na svetu pred Vinčićem tudi Damir Skomina. "Velike države nam zavidajo, kako vzgajamo sodnike."

Kako komentira najnovejšo namero Fife, da v organizacijo spusti zasebni kapital? "Na NZS smo dobili obvestilo, da bi Fifa ustanovila podjetje, ki bi se ukvarjalo z organizacijo dogodkov in trženjem, in nekaterim nogometnim zvezam ponuja dodatna sredstva. To je trenutno nesprejemljivo," zagotavlja Mijatović, ki Fifi očita, da se z nobenim o tem prej sploh ni pogovarjala. "Nihče nič ne ve, zelo je negotovo, zgolj eno obvestilo. Ne razumem, zakaj Fifa takoj po svetovnem prvenstvu na tak način poskuša pritegniti nogometne zveze, da pristanejo na nekaj, kar iz dopisa sploh ni jasno, za kaj gre."

Priznava, da je v igri veliko denarja, a hkrati ni garancije, kako bi do denarja prišli, kako bi denar ustvarjali in kako bi si ga razdelili, pa kakšna bi bila struktura novega podjetja. Če bi bilo glasovanje o tem sedaj, ko je neznank še veliko, bi NZS glasovala proti, zagotavlja Mijatović.