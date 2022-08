Fiktivni račun Pirc Musarjeve za storitev, ki je ni bilo? 'Gre za nenamerni zaplet'

Nataša Pirc Musar je še leta 2013, ko je bila informacijska pooblaščenka, ustanovila zasebni zavod: Inštitut za zasebnost in dostop do informacij, Info Hiša. Zavod je bil namenjen svetovanju s področja varstva osebnih podatkov in dostopu do informacij javnega značaja. V letu 2015 pa je bila izvoljena za predsednico Rdečega križa Slovenije.

Po poročanju Reporterja je že dober mesec po prevzemu položaja njen zavod Info hiša izdal račun Rdečemu križu za storitev pravnega svetovanja v vrednosti 778 evrov. A kot razkriva portal, zavod Pirc Musarjeve ni opravil nobenega pravnega svetovanja, temveč je šlo za fiktiven, lažen račun oz. poskus, da bi RKS na ta način plačal honorar predsednici Musarjevi za njeno poslovodenje v tej humanitarni organizaciji. "Šlo je za plačilo honorarja, ki je pripadal predsedniku oz. predsednici in je bil 500 evrov neto na mesec. Na RKS namreč nisem bila zaposlena, skladno s pravili pa je predsedniku takrat pripadal honorar. Tega sem si, mimogrede, s tisoč evri neto sama znižala takoj po prihodu na 500 evrov neto," je bil odgovor Pirc Musarjeve.

Pri ostalih predsednikih RKS je bilo običajno, da se znesek za honorar plača osebno, Pirc Musarjevi pa je bil plačan na njen zavod. To pa je po pisanju portala nezakonito. RKS bi namreč moral od celotnega zneska "odvesti" prispevek za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in dohodnino. Ko pa so plačali 778 evrov na račun zavoda Musarjeve za fiktivne storitve, je šlo dejansko za 778 evrov neto. To pomeni, da ni bilo nobenega odvajanja za prispevke in nobene dohodnine. Država je bila oškodovana za dohodnino, ZPIZ in ZZZS pa za prispevke.

Po razkritju računa so na RKS pojasnili, da je Info Hiša takoj po opozorilu izdala dobropis in vrnila nakazani denar. Pirc Musarjevi pa so nato tudi obračunali in izplačali honorar za poslovodenje v skladu z dohodninsko zakonodajo in sklenjeno pogodbo, plačane pa so bile predpisane dajatve.