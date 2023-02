Fiktivni račun: Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo proti predsednici

Na tožilstvu so nam potrdili, da so kazensko ovadbo proti Nataši Pirc Musar zavrgli. Tako je tožilka Ksenija Bukovac odločila prejšnjo sredo. In sicer, kot so pojasnili, "zaradi ocene, da ni podan utemeljen sum, da je osumljena storila naznanjeno kaznivo dejanje."