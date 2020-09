Fiktivno prijavljanje razširjeno bolj, kot se zdi: vlada že pripravlja nov zakon

Primer osumljene družine iz Miklavžaše zdaleč ni osamljen. V Sloveniji je na več kot 1.100 naslovih prijavljenih od dvajset do sto ali celo več oseb. To so uradni podatki iz državnega registra o prebivališčih. A v resnici ni tako, saj so stanovalci fiktivno prijavljeni. To pomeni, da so lastniku stanovanja plačali, zato da jih je ta pod pretvezo, da živijo v tem stanovanju, prijavil. "Zaščasno prebivališče potrebujejo, da lahko opravaljajo posel v tujini. So pa praviloma zaposleni v naših podjetjih, ki so izvajalci ali podizvajalci projektov v tujini in jim je to, da imajo njihovi delavci začasno prebivališče v Sloveniji, na nek način konkurenčna prednost pri dobivanju poslov,"razlaga Darko Simonič, višji državni tožilec.