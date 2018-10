Filip Flisar se je preizkusil v vlogi novinarja

Pred začetkom zimske sezone so pred kamero stopili tudi naši športni asi na snegu. Filip Flisar, ki se je letos prvič srečal z vlogo očeta in tudi tako nabiral kondicijo, se je preizkusil še v vlogi novinarja in sestavil vprašanja za Ilko Štuhec, Petra Pena, Žana Koširja in druge.