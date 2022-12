Film Babičino seksualno življenje prejel nagrado za najboljši kratki film

Film, za katerega je avtorica film Babičino seksualno življenje črpala iz pričevanj žensk, ki jih je Milena Miklavčič zbrala v knjigi Ogenj, rit in kače niso za igrače, popelje gledalca na kratek izlet v zgodovino intimnosti podeželske babice, ki povzema odnos, v katerem so bile ženske v prvi polovici 20. stoletja pod streho strogih cerkvenih naukov in splošnih družbenih konvencij razumljene kot objekt za potešitev spolne sle svojih mož.

Urška Djukić je že v odzivu na nominacijo med petimi kratkimi filmi za nagrado EFA povedala, da si je to tiho želela že od same premiere filma. "Zaradi tega uspeha bo film Babičino seksualno življenje videlo še več ljudi in to je največje darilo za nas, ustvarjalce filma in tudi za vse ženske, ki so v preteklosti in ki še danes v podrejenem položaju trpijo v nasilnih odnosih," je dodala.

Nagrada sledi nominaciji, ki je bila druga nominacija slovenske režiserke v samostojni Sloveniji. Pred 20 let je bil celovečerec Maje Weiss Varuh meje nominiran za nagrado v kategoriji filmskih prvencev.