Film o mangartski tekmi ameriške 10. gorske divizije zmagal na festivalu v Cannesu

Tako je padla tudi ideja o snemanju filma v Sloveniji, ki pa je sedaj požel silen uspeh. Povsem nepričakovano pa je režiser Chris Anthony film prijavil na filmski festival v Cannesu, enega izmed najstarejših in najbolj priznanih svetovnih filmskih festivalov, nato pa je celo zmagal v kategoriji najboljši zgodovinski film.

"Takšnega uspeha pri pripravah na film in pri načrtovanju obeleževanja slovensko-ameriškega prijateljstva ni pričakoval nihče. S tem pa prihajajo tudi neslutene priložnosti obeleževanja in promocije v prihodnosti. Tako za Bovec in Slovenijo kot tudi za Slovensko vojsko," je sporočil Milan Štulc, predstavnik za stike z javnostmi v Občini Bovec.