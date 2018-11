Filmske lokacije v Sloveniji: nekatere brezplačne, druge zelo drage

Tuje filmske produkcije so mnoge znane filme snemale v Sloveniji in od države dobile finančno povračilo v vrednosti četrtine projekta. Nekatere filmske lokacije v Sloveniji tujim filmskih produkcijam na široko odpirajo vrata, drugi za to drago zaračunajo. Ena takšnih je Lipica. Italijanski režiser je zaradi previsoke cene produkcijo preselil v Trst in tam snemal za desetino cene.