Financial Times: Janša vodi Slovenijo po poti avtoritarnega režima

Pri Financial Times so vlado Janeza Janše prosili za komentar, a ostali brez odgovora.

Da se je način, kako slovenski premier Janez Janša vodi državo, zaostril kmalu po tem, ko je računsko sodišče začelo preiskavo v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi glede nakupa zaščitne opreme v prvem valu epidemije covida-19, uvodoma zapiše Financial Times. "Stvari so se nenadoma spremenile. Začeli so se napadi na sodne institucije, tudi zelo osebni napadi name ... Vse to z jasnim ciljem–relativizirati morebitno odkritje nepravilnosti,"je za omenjeni časnik povedal predsednik računskega sodiščaTomaž Vesel.

Avtor prispevka nato izpostavi, da se je Janša, "sicer znan po svojih agresivnih zapisih na Twitterju", odzval s številnimi objavami, v katerih je dvomil o Veselovi integriteti. "V vsej svoji karieri se še nisem srečal s čim takim, niti se ni računsko sodišče," je za britanski časnik povedal Vesel.

Da se kritiki vlade pri nas bojijo, da Janša s svojim načinom vodenja države sledi madžarskemu kolegu Viktorju Orbanu, nadalje ugotavlja Financial Times, Vesel pa je k temu dodal, da se v Sloveniji"resnično lahko čuti", kako slovenska politika zavrača delovanje državnih nadzornih organov. "Ustavno sodišče, varuh človekovih pravic in računsko sodišče so kot imunski sistem. Če napadete svoj imunski sistem, boste slej ko prej zboleli," je opozoril Vesel.

Kot so še zapisali v članku, Janša"in njegov zaveznik, notranji minister Aleš Hojs," redno kritizirata odločitve sodišč, vključno z razsodbo ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da so nekatere vladne omejitve v tej epidemiji neupravičeno kršile osebne svoboščine. Da bi morale biti kritike na račun sodišč, v vsaki demokraciji izrečene zelo premišljeno, meni sodnik Rok Čeferin, ki je hkrati izpostavil, da jih Janša ter njegovi najtesnejši sodelavci "diskreditirajo, ponižujejo in žalijo vsakič, ko sprejmemo odločitev, ki jim ni pogodu".