Financiranje medijev blizu SDS preiskuje NPU

Gre za medije, ki naj bi jih financirali madžarski poslovneži, tesno povezani z vladajočo stranko madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Kot so včeraj poročali mediji, naj bi od avgusta 2018 Madžari z računov v Veliki Britaniji in na Madžarskem v Slovenijo nakazali štiri milijone evrov, 1,5 milijona evrov je končalo na računih dveh medijskih podjetij, NovaTV24.si in Nova hiša, ki izdajata televizijski program in spletno stran Nova24TV. Omenjena nakazila naj bi predstavljala ključni vir prihodkov podjetij NovaTV24.si in Nova hiša v tem obdobju. V letu 2018 so skupni prihodki družbe NovaTV24.si znašali 1,54 milijona evrov. To je le 300.000 evrov več od vsote madžarskih nakazil od avgusta 2018 do danes. Enako je pri podjetju Nova Hiša, ki je leta 2018 ustvarilo 324.000 evrov prihodkov.

Preostalih 2,5 milijona evrov pa je šlo v Severno Makedonijo za nakupe medijskih družb iz kroga tamkajšnje največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE. Ta sicer nasprotuje dogovoru o spremembi imena države, kar je bil ključni pogoj za vstop v zvezo Nato.