Bodo rekli da spremembam financiranja zasebnih osnovnih šol?

Državni zbor bo odločal o spremembah financiranja zasebnih osnovnih šol. Predlog ministrstva za izobraževanje predvideva, da bi država po novem obvezni del javnega programa v zasebnih osnovnih šolah financirala v celoti, razširjenega dela javnega programa pa ne bi več financirala. Podpora predlogu je zaradi možne neustavnosti še negotova.

Po prepričanju ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predlagana sprememba financiranja zasebnih osnovnih šol, ki jo prinaša predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, primerno uresničuje odločbo ustavnega sodišča, saj da je slednje leta 2014 odločilo, da mora država financirati le obvezni del javnega programa. Na drugi strani zasebne šole menijo, da ustavna odločba državi nalaga, da mora 100-odstotno financirati celoten javen program. Opozarjajo tudi, da jim bo predlog, če bo sprejet, poslabšal položaj, saj jim bo financiranje z zdajšnjih 85 odstotkov zmanjšal na okoli 65 odstotkov.

FOTO: Bobo

O morebitni ustavni spornosti novele sta opozorili tako služba vlade za zakonodajo, kot tudi zakonodajno-pravna služba DZ, pa tudi predsednik republike Borut Pahor. Ta je po srečanju s predstavniki zasebnih šol sporočil, da obstaja tveganje, da bi ustavno sodišče predlagane spremembe ocenilo kot neustavne. V SMC so napovedali, da predloga novele ne bodo podprli, podporo pa ji napovedujejo v LMŠ, SD, DeSUS in SAB. To skupaj prinaša le 33 glasov, zato bo podpora predlogu odvisna tudi od Levice. Zakona v prvem branju slednji niso podprli, a hkrati, kot so dejali takrat, mu vrat niso povsem zaprli. V SDS in NSi bodo glasovali proti, SNS pa svoje odločitve še niso razkrili. Premier Marjan Šarecobžaluje, da poslanskim skupinam ni uspelo doseči kompromisa in pričakuje, da bo rešitev v primeru, da bo sprejeta, deležna nove ustavne presoje. Nekdanji ustavni sodnik Krivic: Gre za spoštovanje pravne države Minister za šolstvo Jernej Pikalo je zavrnil povabilo v oddajo 24UR Zvečer, kjer so gostje komentirali novelo zakona.

Matevž Krivic, Slavko Gaber in Žiga Turk. FOTO: POP TV