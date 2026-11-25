Na izredno sejo bi povabili vršilca dolžnosti direktorja urada vlade za narodnosti Gregorja Periča, ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc in ministra za finance Andreja Širclja, je dejal član sveta iz vrst zaposlenih Gregor Drnovšek, ki je sklep predlagal.
Predsednica uprave Natalija Gorščak je namreč svet zavoda danes obvestila o "najnovejši zavrnitvi zahtevkov za izplačilo denarja po 30. členu zakona o RTVS", kot se je izrazila. Urad je v utemeljitvi po njenih besedah zapisal potrebo po nekaterih dodatnih dokumentih. "Očitno ostaja želja, da se tega denarja ne izplača, kar je zelo zaskrbljujoče, ker to pomeni, da bomo na koncu leta v tem primeru imeli 16,77 milijona evrov primanjkljaja," je opozorila.
Izplačilo plač za december bo izvedeno, pač pa je po njenih besedah vprašljivo izplačilo božičnice do 18. decembra, kot je predvideno. Tako bodo skušali izplačati božičnico do konca leta. "Država očitno ne namerava izpolniti svojih obveznosti, tako da se bo treba decembra pogovarjati o morebitnih krčenjih," je napovedala.
Če jim bosta urad in ministrstvo do konca leta izplačala sredstva v skupni višini 15,28 milijona evrov, bo zavod po njenih podatkih beležil 1,17 milijona evrov primanjkljaja. V nasprotnem primeru pa bodo tudi v prihodnjem letu imeli težave s poplačilom posojila državi, ki znaša 9,5 milijona evrov.
Ob upoštevanju slabega finančnega stanja so pripravili tudi osnutek programsko-produkcijskega načrta za leto 2027, ki predvideva manjši obseg programske ponudbe in njeno manjšo raznovrstnost. Postopno želijo zmanjšati delež sredstev, ki so trajno vezana na stroške dela. Tako bi bilo čim več variabilnih stroškov, ki jih bodo lahko porabili predvsem za nakup programa oziroma storitev, ki jih v zavodu nimajo. Osrednjo vlogo v osnutku ima kadrovski načrt, v katerem nadaljujejo politiko nenadomeščanja po upokojitvah ali odhodih z zavoda.
Predsednik sveta Goran Forbici je ocenil, da osnutek ni "ne tič ne miš". Po njegovem prepričanju bi bilo treba pripraviti organizacijske spremembe, da bi bil zavod na ravni sodobnega časa in v skladu s finančnimi okviri leta 2027 in 2028. "Če teh sprememb ne bo, se bomo gledali kot klub začudenih," je posvaril. Če teh sprememb ne bo naredila uprava, jih bo moral nekdo drug, ker bodo to zahtevale finančne razmere, je poudaril.
Na vprašanje, povezano z neizplačanimi sredstvi javnemu zavodu za programe za narodnostni manjšini in za glasbeno produkcijo, je danes novinarjem v Bruslju odgovarjal tudi tiskovni predstavnik Evropske komisije Markus Lammert. Komisija po njegovih besedah spremlja dogajanje na medijskem področju v Sloveniji in bo to počela tudi v prihodnje. Še zlasti se v svojih letnih poročilih o vladavini prava osredotoča na spoštovanje svobode medijev in medijske pluralnosti, vključno s težavami, ki jih ima javna RTVS. Vprašanje prav tako preučujejo v okviru uveljavljanja evropskega akta o svobodi medijev, ki vsebuje določbe glede oblasti in financiranja javnih medijev.
Javni mediji imajo po njegovih navedbah zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju medijskega pluralizma. Oblikovalci evropskega akta so se tega zavedali, saj ta vključuje jasne določbe za zagotavljanje neodvisnosti javnih medijev. "Seveda je ključno, da je vsaka zakonska sprememba skladna z določbami akta," je opozoril. Glede na to bo komisija še nadalje natančno nadzirala dogajanje v članicah na medijskem področju glede svobode medijev in medijskega pluralizma, je zagotovil.
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