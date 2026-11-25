Na izredno sejo bi povabili vršilca dolžnosti direktorja urada vlade za narodnosti Gregorja Periča, ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc in ministra za finance Andreja Širclja, je dejal član sveta iz vrst zaposlenih Gregor Drnovšek, ki je sklep predlagal.

Predsednica uprave Natalija Gorščak je namreč svet zavoda danes obvestila o "najnovejši zavrnitvi zahtevkov za izplačilo denarja po 30. členu zakona o RTVS", kot se je izrazila. Urad je v utemeljitvi po njenih besedah zapisal potrebo po nekaterih dodatnih dokumentih. "Očitno ostaja želja, da se tega denarja ne izplača, kar je zelo zaskrbljujoče, ker to pomeni, da bomo na koncu leta v tem primeru imeli 16,77 milijona evrov primanjkljaja," je opozorila.

Izplačilo plač za december bo izvedeno, pač pa je po njenih besedah vprašljivo izplačilo božičnice do 18. decembra, kot je predvideno. Tako bodo skušali izplačati božičnico do konca leta. "Država očitno ne namerava izpolniti svojih obveznosti, tako da se bo treba decembra pogovarjati o morebitnih krčenjih," je napovedala.

Če jim bosta urad in ministrstvo do konca leta izplačala sredstva v skupni višini 15,28 milijona evrov, bo zavod po njenih podatkih beležil 1,17 milijona evrov primanjkljaja. V nasprotnem primeru pa bodo tudi v prihodnjem letu imeli težave s poplačilom posojila državi, ki znaša 9,5 milijona evrov.