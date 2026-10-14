Finančna pismenost: znanje, brez katerega je prihodnost bolj tvegana

Koliko denarja potrebujemo za mirno starost? Kako vemo, da si kredit res lahko privoščimo? Kaj se zgodi z našimi prihranki, ko cene rastejo hitreje od plač? To so vprašanja, ki se jim ne moremo izogniti, a nas nanje redko kdo sistematično pripravi. Odločamo se po občutku, po zgledu staršev ali po nasvetu znanca, in šele ko se zgodi kaj nepredvidenega, ugotovimo, kaj bi lahko storili drugače.

Kaj sploh je finančna pismenost?

Pogosto jo razumemo ozko, kot znanje o varčevanju in vodenju družinskega proračuna. A to je le začetek. Finančno pismen človek razume, kako delujejo obresti in inflacija, zna ovrednotiti tveganje, loči med varčevanjem in vlaganjem ter ve, da zavarovanje ni zgolj strošek, temveč način zaščite pred dogodki, ki jih ne moremo predvideti. Predvsem pa si upa postavljati vprašanja in zna presoditi, ali so odgovori smiselni. To ni znanje za izbrance. Potrebujemo ga vsi: mladi ob prvi zaposlitvi, družine pri načrtovanju večjih odločitev, podjetniki pri vodenju poslovanja in starejši pri zagotavljanju dostojne starosti.

Koliko denarja potrebujemo za mirno starost? Kako vemo, da si kredit res lahko privoščimo? Kaj se zgodi z našimi prihranki, ko cene rastejo hitreje od plač? To so vprašanja, ki se jim ne moremo izogniti. FOTO: Shutterstock

Zakaj je finančna pismenost pomembna danes?

Odgovornost za prihodnost se vse bolj seli na posameznika. Nihče ne bo namesto nas poskrbel za finančno varnost v starosti ali ob nepredvidenih dogodkih. Možnosti so, a jih lahko izkoristi le tisti, ki zanje ve in jih razume. Pri dolgoročnem varčevanju je čas eden najpomembnejših dejavnikov, zato je zgodnje ukrepanje bistveno učinkovitejše od poznega. Okolje je bolj nepredvidljivo. Nihanje obrestnih mer, inflacija in geopolitična negotovost od posameznikov in podjetij zahtevajo več premisleka kot v obdobjih stabilnosti. Ponudba je zahtevnejša. Digitalizacija je finančne storitve približala vsakomur, hkrati pa nas postavlja pred množico produktov, aplikacij in naložbenih možnosti, med katerimi ni lahko izbirati. Digitalna tveganja so postala finančna. Goljufije, lažna sporočila in kraja podatkov so vsakdanja realnost. Finančna pismenost zato danes vključuje tudi zavedanje, kako varno ravnati z denarjem in osebnimi podatki.

Ne le posameznik, ampak celotna družba

Učinek finančne pismenosti presega posameznika. Gospodinjstvo z rezervo lažje preživi izgubo zaposlitve. Podjetje, ki obvladuje svoje tokove in tveganja, je stabilnejši delodajalec in partner. Družba z več finančno ozaveščenimi ljudmi je odpornejša na šoke, ker so posledice slabih odločitev manjše, pritisk na javne sisteme pa nižji. Zato se finančna pismenost vse pogosteje omenja ob pojmih, kot so odpornost, zaupanje in stabilnost. In zato smo ji na konferenci namenili samostojno mesto.

Vloga zavarovalništva in pokojninskega varčevanja

Pri finančnem opismenjevanju imajo posebno vlogo institucije, ki z ljudmi sodelujejo skozi vse življenje. Zavarovalnice in pokojninske družbe spremljajo posameznike od prvih zavarovanj do varčevanja za starost, zato so v položaju, v katerem lahko ljudem pomagajo razumeti, kaj podpisujejo, v kaj varčujejo in kakšne posledice imajo današnje odločitve čez desetletja. Zavarovalnica Triglav to vlogo prepoznava in ji namenja pozornost tudi v javni razpravi. Tema finančne pismenosti ji ni tuja, saj se z njo ukvarja vsak, ki ljudem pomaga načrtovati prihodnost in obvladovati tveganja. Ker je uporabnik, ki razume, kaj kupuje, boljši partner in samozavestnejši odločevalec, je pogovor o znanju hkrati pogovor o zaupanju, ki je temelj finančnega in zavarovalniškega sektorja.

Razprava na konferenci Platforma

Konferenca Nova doba financ in zavarovalništva: digitalno, trajnostno in odporno bo 19. oktobra 2026 v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. V enem dnevu bo združila razprave o financiranju rasti, plačilnih navadah prihodnosti, globalnih investicijskih trgih, makroekonomskih izzivih in kibernetski varnosti. Skupni imenovalec vseh tem je zaupanje v finančni sistem, ki ni samoumevno in je vse bolj odvisno tudi od tega, koliko ljudje sistem razumejo. Zato bo na programu tudi panel Finančna pismenost kot temelj odpornosti družbe, ki bo potekal v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav. Pogovor bo vodila Maja Sodja, kot govorec pa bo nastopil Dino Šterpin, direktor sektorja trženje v Triglav Pokojninah. V ospredju ne bodo le osebne finance, varčevanje in zavarovanje, temveč širše vprašanje: kako finančno bolj pismeni posamezniki, gospodinjstva in podjetja prispevajo k večji stabilnosti družbe, manjšim tveganjem in bolj odgovornemu načrtovanju prihodnosti.

Za konec: nekaj korakov za vsakogar