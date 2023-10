Finančni komentar: Bolje ne bo nikoli

25-odstotni padec se v povprečju zgodi vsakih pet let in se je od leta 1928 zgodil 21 % let. 50-odstotni padec pa se v stotih letih v povprečju zgodi dvakrat.

Cenovno vse manj dostopna ni zgolj hrana, ampak tudi krediti, hipotekarni. Obrestne mere so skoraj trikrat višje kot pred dvema letoma. Posledično bi si investicijska podjetja, ki gradijo nepremičnine, denar raje sposodila pri ljudeh kot pri bankah. Konec prejšnjega tedna so po 20 letih na domačem trgu spet na voljo nepremičninske obveznice, ki jih za šestodstotne obresti ponuja češko-slovaški investitor, ki želi graditi nepremičnino v Ljubljani. Do konca leta nameravajo zbrati skoraj 10 milijonov evrov. Tudi o tem smo z Matejem Rigelnikom iz nepremičninske delniške družbe Equinox razpravljali v tokratnem Finančnem popkastu, ki bo objavljen v četrtek, 2. novembra. Jeseni smo sicer pričakovali, da bo ministrstvo za finance izdalo tako imenovano ljudsko obveznico, ki se je pri sosedih na Hrvaškem izkazala kot odličen projekt.

Na Bližnjem vzhodu se geopolitične napetosti ne umirjajo. V Riadu, glavnem mestu SaVdske Arabije, so se prejšnji teden zbrali ''strici iz ozadja'', najvplivnejši svetovni bankirji. Za isto mizo so sedeli šefi iz BlackRocka, JP Morgana, Goldman Sachsa, HSBCja, Citi group in drugi bilijonarji. Razpravljali so o prihodnosti in Jamie Dimon, prvi mož največje banke na svetu, je opozorili, da je tveganje za uporabo jedrskega orožja še večje kot v času hladne vojne. ''Če čez 100 let ne bomo še vedno sedeli tukaj in se pogovarjali, bo to zaradi jedrskega orožja in ne zaradi podnebnih sprememb.''