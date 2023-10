Finančni komentar: Hišica iz kart

Finančna hišica iz kart se podira in vlagatelji so v strahu, ker so donosi na obveznice na visokih stopnjah kot leta 2007. Cene delnic bi v naslednjem obdobju lahko zanihale navzdol.

Glede na indeks strahu in pohlepa so vlagatelji prestrašeni, ker cene delnic zadnja dva meseca padajo. Pametni vlagatelji ne špekulirajo. Zakaj bi tvegali z nakupom delnic in se borili za 8- do 9-odstotni donos, če lahko dobijo 5- in več-odstotni donos z nakupom obveznic, torej brez tveganja. Medtem je S & P 500, indeks 500 največjih ameriških podjetij, zgolj 10 odstotkov od zgodovinsko najvišjih vrednosti.

icon-expand Konec julija je bil povprečni P/E (razmerje med ceno delnic in dobičkom) sedmih največjih tehnoloških gigantov kar 112. Zgodovinsko povprečje tega razmerja je od 15 do 18. Torej imamo na eni strani prevrednotene delnice podjetij in na drugi strani visoke donosnosti obveznic, ki so rekordno hitro poskočile za 500 bazičnih točk. Denar odteka v varne naložbe. FOTO: Koyfin ter Investing in TradingView

Makroekonomski analitiki, kot je Alfonso Peccatiello, opozarjajo na nevaren trend ''medvedjega ugreznjenja'' (ang. Bear Steepening), ki je ob ohlajenem gospodarstvu katastrofalen za delniške trge. Podoben pojav smo imeli jeseni leta 2000, v začetku poletja 2007 in jeseni 2018, ko je bila inflacija 2-odstotna in ameriška centralna banka (Fed) je z nižanjem obrestnih mer pripomogla, da delniški trg ni utrpel večjih izgub. Tokrat je drugače, imamo visoke obrestne mere, ki so napovedane za daljše časovno obdobje. Če jih nižamo, lahko inflacija podivja. Visokih obrestnih mer ne občutijo zgolj tisti, ki odplačujejo kredit za stanovanje ali avtomobil. Kreditni pritisk čutijo tudi zadolžene države, ki morajo v prihodnje refinancirati dolg in za obresti plačati trikrat več kot zdaj. ZDA, ki so zadolžene za 33 bilijonov dolarjev (33.000 milijard), bodo morale letno plačati kar 1820 milijard obresti. Šefi največjih finančnih inštitucij opozarjajo, da svet ni pripravljen na tako velike obrestne mere. Dobra novica je, da se je po zadnjih podatkih v ZDA stopnja inflacije začela umirjati in je v pričakovanih mejah, morda zato ameriška centralna banka Fed letos ne bo dodatno dvignila obrestnih mer, zagotovo pa bomo še dolgo vztrajali pri tistih, ki jih že imamo.

Svetovno znani 20-letni obvezniški ETF (TLT), ki je vreden 39 milijard, je strmoglavil za 48 odstotkov od najvišje vrednosti in je na najnižji točki od leta 2011. Finančni trgi preizkušajo, kako močna je ekonomija. Baker in surova nafta sta dve pomembni surovini, ki pri analitikih nakazujeta ekonomsko ohlajanje. Cena bakra pada že od začetka leta, medtem ko cena surove nafte narašča od junija, kar je negativni ekonomski indikator.

icon-expand Članice OPEC+ ta teden razpravljajo o nadaljnih načrtih in omejitvah črpanja. Morda se lahko obetamo preklicu napovedanega zmanjševanja črpanja.

Svetovni indeksi so bili tudi prejšnji teden večinoma v rdečem. S & P 500 je bil rahlo negativen (–0,74 odstotka), Dow Jones (–1,35 odstotka), nemški DAX (–1,10 odstotka), naš indeks SBI TOP je bil obarvan v zeleno, in sicer +0,19 odstotka.

icon-expand Doma se je največ trgovalo z delnicama Krke ( KRKG +1,39 %) in Luke Koper (LKPG + 1,96 %). Petrol je bil prav tako pozitiven (PETG 0,44 %). V prejšnjem tednu sta negativno zaključili NLB (NLBR –1,33 %) in Zavarovalnica Triglav (ZVTG –0,98 %). FOTO: Ljubljanska Borza in Investing

Naslednje leto so v ZDA volitve, zato politiki še vedno obljubljajo, da so ameriške sanje dosegljive. Tako Joe Biden kot Donald Trump sta prejšnji teden vsak na svojem zborovanju podprla delavce avtomobilskega sindikata, ki zahteva kar 40 odstotkov višje plače zaposlenih za 32-urni tedenski delovnik.

icon-expand Elon Musk, CEO Tesle, ki ni del avtomobilskega sindikata, opozarja, da so zahteve delavcev nerealne in da trem največjim ameriškim avtomobilskim gigantom sledi neizbežni bankrot. FOTO: Twitter

Naraščati bi lahko začela tudi delnica podjetja Disney (DIS), ki jo hranimo v našem Svet Portfelju. Prejšnji teden so po petih mesecih scenaristi (organizacija WGA) zaključili stavko. Igralci sicer še vedno stavkajo, vendar naj bi bil dogovor zelo blizu. Vsekakor pozitivne novice dobro vplivajo na dvig podcenjenih delnic. Četrtino portfelja imamo vloženega v pet delnic, ostalo hranimo v denarju. Prejšni teden smo ustvarili profit (+0,28 odstotka) in (+0,35 odstotka) od prve naložbe 21. septembra.

Delnica podjetja Pan American Silver (PAAS), ki je vezana na rudnike zlata in srebra, je od nakupa nižje za 7 odstotnih točk. PAAS je na spodnji podpori okrog 14 dolarjev in naložbo nameravamo danes povečati še za dodatnih 5 odstotkov in bo v našem Svet Portfelju predstavljala deset, ker želimo zgraditi pozicijo na zlatu/srebru. Vendar, če zaključi pod 13,50 dolarja, bomo pozicijo zaprli, kar bi pomenilo en odstotek izgube na naš portfelj. Peabody Energy (BTU) podjetje, ki je vezano na premog, je poskočilo za več kot 12 odstotnih točk. Kitajska Alibaba (BABA) je višja za 4 odstotke in luksuzne znamke, Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), ki smo jih kupili na francoski borzi (MC/LVMH, so od nakupa padle za dobri dve odstotni točki.

icon-expand Omejitev odgovornosti: Svet Portfelj ne predstavlja storitev investicijskega svetovanja. Vsebina ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti. Trgovanje predstavlja tveganje in lahko povzroči izgube. FOTO: Optimtrader

Ljubitelji kripto sredstev oktobra pričakujejo dobre novice. Sodišče bo podalo mnenje, ali lahko velike ameriške finančne inštitucije vlagateljem ponudijo prvi kripto ETF, kar bi lahko pognalo ne zgolj Bitcoin, ampak tudi ostala kripto sredstva v višave. Prejšnji teden je lepo poskočil tudi Etherium, ki ga prav tako kot Bitcoin želijo uvrstili v ETF. Chain Link z medverižnim protokolom je zrasel za dobrih 16 odstotnih točk.

icon-expand Cena Bitcoina je po štirih poskusih uspešno prebila odporno črto in v nedeljo dosegla vrednost 27.160 dolarjev. FOTO: CMC in TradingView

Vendar niso vsi mnenja, da je prenos Bitcoina in ostalih kripto sredstev na borzo pametna odločitev. Prejšnji teden je šef ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) Gary Gensler pred kongresom trdil, da ni naklonjen enačenju kripto sredstev s klasičnimi naložbenimi sredstvi. Na zasedanju je bilo prisotno tudi gibanje kripto podpornikov.

