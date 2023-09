Finančni komentar: Nova normalnost

Težava izhaja iz obdobja pandemije, ko je Fed za namen reševanja ekonomije natisnil velike količine denarja, v obtok so sprostili kar 35 odstotkov oziroma 13 tisoč milijard dolarjev. Zdaj je pred nami dolgo obdobje inflacije in prvo nižanje obrestnih mer se napoveduje šele za jeseni 2024. Mnoga podjetja v takšnem okolju ne bodo mogla dolgoročno odplačevati kreditov oziroma bodo prisiljena spreminjati poslovne modele. Posledično bi lahko nastala višja brezposelnost in ne tako mehak pristanek, kot ga želi direktor ameriške centralne banke.

Še v začetku poletja so vsi pričakovali, da prihaja nižanje obrestnih mer, toda zdaj je jasno, da nižanja obresti ne bo še vsaj eno leto. Visoke obresti so nova normalnost.

Naslednji dvig obrestnih mer za 25 bazičnih točk bi se lahko zgodil novembra ali v začetku naslednjega leta, vendar to v resnici ni razlog, zakaj so na finančnih trgih zaskrbljeni.

Prejšnji teden je bil ameriški delniški trg odet v rdečo barvo. Delnice so padle največ v zadnji polovici leta. Največ so izgubili tehnološki velikani: Google, Nvidea, Microsoft, Amazon in Tesla – tudi do 10 odstotnih točk.

Glavna novica za finančne trge je prišla v sredo zvečer iz ameriške centralne banke (Fed). 70-letni Jerome Powell, direktor Feda, ni dodatno dvignil obrestnih mer, kar je bilo pričakovano.

Ekonomist in profesor z Univerze Duke Cambell Harvey se je na odločitev najpomembnejše centralne banke kritično odzval. "Mislim, da je FED naredil veliko napako, včeraj ne bi smeli zgolj zaustaviti dviga, ampak bi morali reči: to je to. Naslednja odločitev je znižati obresti, in ne, da jih bodo spet povišali."

Centralne banke po svetu imajo različne obrestne stopnje. V ZDA so med 5,25 in 5,50, v Evropi so za odstotek nižje. Podobno v Angliji in Avstraliji. V Rusiji in Braziliji imajo 13-odstotne obresti. Izstopa Japonska, ki ima edina še vedno negativno obrestno mero.