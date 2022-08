Boštjančič: To ni čas, v katerem bi razbremenjevali tiste z najvišjimi dohodki

Vlada je v javno obravnavo poslala novelo zakona o dohodnini, ki prinaša kar nekaj razbremenitev pri obdavčitvi, pa tudi dvig najvišjega dohodninskega razreda iz 45-odstotne obdavčitve na 50-odstotno. Splošna davčna olajšava se bo s 1. januarjem dvignila na 5000 evrov, potem pa se bo njeno dvigovanje, za razliko od zakona, ki je bil sprejet v času Janševe vlade in je predvideval dvig splošne olajšave do leta 2025 na 7500 evrov, ustavila. Novela prinaša posebno olajšavo za mlade, kot tudi 25-odstotno dohodnino za dohodke, ki jih lastniki dobijo z oddajanjem svojega premoženja v najem, po zdajšnjem zakonu je ta obdavčitev 15 odstotna. O podrobnostih smo se pogovarjali s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem.

Finančni minister Klemen Boštjančič je v oddaji 24UR ZVEČER razložil kaj prinaša dvig splošne olajšave s 4500 evrov na 5000 evrov za ljudi v prihodnjem letu. Trdi, da gre za spremembe, ki so bile napovedane že pred volitvami in jih danes tudi uvajajo. Splošno dohodninsko olajšavo bodo zvišali na 5000 evrov predvsem zaradi visokih rasti cen ter inflacije. "Ta povečana dohodninska osnova bo pravzaprav pomenila nekaj večje neto dohodke za vse" je potrdil. Ministrstvo se sicer ni odločilo, da letos že dvigne davčno olajšavo na 5500 evrov, ki jo je predvideval zakon o dohodnini sprejet v Janševi vladi in to zato, ker izvajajo ukrepe, ki bodo ciljno usmerjeni ter se bodo nanašali na vse. V določenih stvareh pa tudi samo na določene skupine. Minister meni, da, ker smo trenutno v precej težki krizi, je potrebno premisliti in oceniti, ali je treba najbolj pomagati ali najbolj razbremeniti tiste najbolj ranljive in tiste z najnižjimi, minimalnimi dohodki oziroma z dohodki tik nad minimalnimi. To ni čas v katerem bi razbremenjevali tiste z najvišjimi dohodki, je pojasnil. 'Davčna reforma prejšnje vlade je samo deloma naslavljala vprašanje davkov' Zakon o dohodnini, ki ga je sprejela Janševa vlada je predvideval dvig splošne olajšave na 7500 evrov do leta 2025, trenutna vlada pa se zavzema za dvig do 5000 evrov. Minister je pojasnil, da je davčna reforma, ki jo je skozi parlament speljala prejšnja vlada samo deloma naslavljala vprašanje davkov, predvsem je razbremenjevala, na nobenem področju pa ni naslavljala tam, kjer obstajajo možnosti za večjo davčno obremenitev. "Mi bomo v prihodnje predvidoma nekje v začetku ali pa spomladi naslednjega leta šli v predlog bistveno širših sprememb na različnih davčnih področij in jih v tem kontekstu na večini področij, oziroma na področjih, ki jih danes naslavljamo, ponovno odprli," je zatrdil minister.

Zgornja meja skupnega letnega bruto dohodka do katerega se prizna splošna olajšava se bo zvišala na 15.000 evrov iz sedanjih 13.716 evrov. Za zaposlene, ki prejemajo minimalne prejemke to pomeni, da bodo v naslednjem letu prejemali za 315€ višjo neto plačo kot do zdaj. Ljudje z višjimi dohodki, bodo prejemali ustrezno manj. Minister Boštjančič pojasni, da je trenutno čas krize in to ni obdobje v katerem bi zmanjševali davčno obremenitev ljudi z najvišjimi dohodki. Posebej pa se bo poznala nova posebna olajšava za mlade. Gre za sklep, ki je ciljno naravnan, namenjen skupinam, ki potrebujejo največ podpore in v katero spadajo tudi mladi. Pomeni, da gre za dodatno olajšavo 1000 evrov do 26 leta in 500 evrov do 29 leta. "To je prvi korak s katerim jasno kažemo smer v katero ta vlada gre in v katero bo šla prihodnje," potrdi minister. Želijo slišati mnenje širše javnosti Dohodki iz oddajanja premoženja v najem bodo spet obdavčeni, kot so bili pred letom 2020. Namesto 15 odstotkov, kot velja letos, bo treba od prejetih najemnin plačati davek v vrednosti 25 odstotkov. A zakaj so se odločili tako? "Gre za podoben razlog kot pri najvišjem dohodninskem razredu," je pojasnil minister ter dodal, da ta ukrep nima nobenih povezanih ukrepov. Ob tem je dejal, da se kot prvo vprašanje tukaj pojavlja vprašanje kapitala, ki je obdavčeno po 25-odstotni stopnji. "To ne pomeni, da morajo biti tudi stanovanja ali pa najemniške nepremičnine po isti stopnji, ampak gre pa za celovito obravnavo," je dejal.