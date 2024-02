Finančni minister o nakupu sodne stavbe: Marsikaj je šlo narobe

Po Boštjančičevih besedah sicer preiskovalci še niso stopili v stik z njegovim resorjem, a upa, da do tega pride čim prej. "Verjamem, da je čas pomemben, da se določene stvari čim prej razčistijo, ne da bodo minili tedni in meseci in bomo potem za nazaj ugotavljali," je ocenil minister. Meni, da bi moralo biti v fokusu tudi dogajanje v zadnjih tednih, ker je pri tem precej "stvari nenavadnih".

Finančni minister Klemen Boštjančič je v današnji izjavi za medije glede širjenja preiskave dejal: "Upam, da se preiskava širi in da bodo ustrezni organi preiskali vse, kar se tiče tega postopka. Vse dokumente, ki jih imamo, jih bomo dali. Nadejam se, da bodo to naredili tudi povsod drugod, ker je seveda marsikaj v tem primeru šlo narobe." V medijih so namreč zaokrožile neuradne informacije, da preiskavo domnevnih nepravilnosti nakupa prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani v višini 7,7 milijona evrov Nacionalni preiskovalni urad (NPU) širi tudi na ministrstvo za finance.

Kot je še pojasnil, sicer vloga ministrstva za finance pri omenjenem poslu ni bila drugačna kot v drugih primerih financiranja projektov drugih ministrstev. Vsebinska presoja ustreznosti posameznih projektov je tako na posameznih resorjih oziroma njihovih vodjih, v konkretnem primeru pa je šlo za težavo, na katero je pravosodno ministrstvo opozarjalo že dalj časa, in sicer prostorsko stisko pravosodnih organov, je navedel Boštjančič. Po njegovih besedah je tako ministrica Švarc Pipanova opozorila, da je projekt sodne stavbe več kot 10 let oddaljen v prihodnost, na ministrstvu teče investicija novega moškega zapora, zato so iskali rešitve za reševanje prostorske stiske predvsem ljubljanskih sodišč.

"Pristojnost ministrstva za finance je izključno v tem, da zagotovi sredstva, če sredstva so. Princip porabe proračuna je po tako imenovanem denarnem toku in do konca leta v resnici ne moremo dejansko vedeti, ali in koliko sredstev bo ostalo. Tako je bilo tudi v tem primeru," je zatrdil finančni minister.

V drugi polovici decembra so tako po njegovih besedah z ministrstvom za pravosodje komunicirali, da sredstva so, a opozorili, da je časa za izpeljavo posla zelo malo. "Na ministrstvu so zagotovili, da je vse v redu, da dejansko potrebe so, da bodo s tem rešili problem več sodišč v Ljubljani in da so sposobni ta projekt izpeljati še v letu 2023," je dejal Boštjančič. Slednje kaže na to, da je torej za projekt v veliki meri morala biti zbrana in pripravljena ustrezna dokumentacija, sicer ga ne bi bilo mogoče izpeljati, meni minister. "Kar seveda izkazuje, da je v tem procesu marsikaj šlo narobe," je ocenil.

Obenem je zanikal, da bi o tem ali katerem koli drugem projektu govoril z generalnim sekretarjem SD Klemnom Žibertom. Ministrica Dominika Švarc Pipan je namreč v preteklih dneh očitke o domnevnih nepravilnostih poslov usmerila tudi v nekatere člane SD, predvsem vpletanje Žiberta v posel in prirejanje dokumentacije uradnikov ministrstva.