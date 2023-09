Finančni POPkast: Svetov Portfelj za 10.000 evrov

Za Svetov Portfelj smo danes kupili prvih pet zanimivih delnic, ki v prihodnjih mesecih lahko ustvarijo dober donos. V tokratnem Finančnem POPkastu smo govorili, kako zgraditi začetni portfelj, kako na trgih iskati zanimive naložbe in kako zmanjšati tveganja.

Vložili smo 10.000 evrov virtualnega denarja z namenom, da pokažemo postopek, kako poteka izbiranje primernih delnic v določenem časovnem obdobju. Namen Svetovega Portfelja ni, da ljudje posnemajo naše naložbe. Ljudje so pred leti v vrstah čakali za delnice NKBM, mnogi so se opekli tudi z nakupom tako imenovanih balkanskih delnic. Uvodoma smo v Finančnem POPkastu izpostavili, da je glavni namen vlaganja v Svetov Portfelj izobraževalne in informativne narave ter da nič od omenjenega ne predstavlja finančni nasvet. Psihologija ima pri vlaganju velik pomen, tudi znani intelektualci, kot je bil na primer fizik Isaac Newton, so zaradi tako imenovanega učinka FOMO (ang. fear of missing out), strahu, da zamujajo priložnost, izgubili velik del premoženja. Nikola Maljković, finančni analitik, in Simon Skubin, upravitelj premoženja, ki prihajata iz OptimTraderja, sta izpostavila pomen razumevanja osnovnega fundamenta podjetij in tudi zakaj sledimo tehnični analizi, ki nam natančneje opredeli, kdaj je pametno vstopiti v določeno naložbo. Simon Skubin izpostavi ''vedno začneš s fundamentom, na koncu pa ugotoviš, da moraš gledati, kako je vse skupaj strukturirano na grafu''.

Analizirali smo tudi, kakšne portfelje imajo znani svetovni vlagatelji. Peti najbogatejši zemljan Warren Buffet ima zgolj nekaj diverzificiranih delnic. Polovico njegovega portfelja predstavlja Apple, vendar ne vemo, kdaj točno ga je kupil in po kakšni ceni. Nikola Maljković izpostavi, da je Buffet dolgoročni vlagatelj, ki delnice kupi z namenom, da bi jih držal več let. "Warren Bufett ima v šestih delnicah kar 80 odstotkov svojega portfelja, lahko mu sledimo tudi z nakupom delnice Berkshire Hathaway, ki sledi njegovim naložbam.''

Za našo naložbo v Svetov Portfelj smo izbrali manjše število delnic, ker jih bomo lažje nadzirali. "Včasih je bolje kupiti ETF kot imeti 30 različnih delnic,'' je poudaril Simon Skubin. V javnosti se največkrat izpostavljajo tehnološke delnice, 10 največjih trenutno v S & P 500 glede na tržno kapitalizacijo predstavlja kar 34 odstotkov celotnega indeksa, v katerem je sicer 500 podjetij. Nikola Maljković jih našteje: "Microsoft, Apple, Nvidea, Meta, Tesla, velikani, ki jih vsi poznamo, trenutno za nas niso primerni za nakup, ker so njihove vrednosti prevrednotene.'' Kaj smo kupili?

Disney je v težavah, delnica je padla za 60 odstotkov od najvišjih nivojev. Sprašujemo se, če bi lahko delnica padla še nižje ali pa smo dosegli dno. Disney ima veliko slabih novic, v ZDA trenutno poteka stavka scenaristov in igralcev. Novih vsebin manjka in zagotovo v prihodnosti sledi več pozitivnih novic, ki bi lahko pozitivno vplivale na rast delnice. Poročajo, da pri pretočnih video vsebinah na platformi število naročnikov upada. V javnosti se dojema, kot da delnice nihče ne želi kupiti, vendar pomembni skladi povečujejo naložbo v Disney. Težko bi bilo pričakovati, da bi delnica še dodatno izgubila 30, 40 odstotkov.

Prihaja zima, zato smo iskali zanimive delnice v energetskem sektorju. Surova nafta je v zadnjih treh mesecih poskočila za kar 35 odstotnih točk, vendar se glede na tehnične nivoje lahko obrne tudi v nasprotno smer. Naložba v uran se že več mesecev dviguje, vendar smo trenutno na zelo visokih ravneh zato se za naložbo nismo odločili. Želeli bi vložiti v OVE, ki so zagotovo dolgoročna prihodnost, vendar nismo mogli mimo slona v porcelanasti sobi. Premog v svetu še vedno predstavlja vir, iz katerega dobimo več kot 30 odstotkov električne energije. Poiskali smo družbo Peabody Energy, ki ima zanimive fundamentalne in tehnične vrednosti. Razpravljali smo tudi, ali je nakup takšne delnice lahko moralno sporen.

Ali bi zlato lahko preseglo vrednost 2000 dolarjev za unčo? Tehnično se vidi bikovski indikator, tako imenovana ''skodelica in ročaj'', ki se oblikuje od leta 2012 do danes. Fundamentalno bi zlato moralo biti precej nižje glede na naraščajoče obrestne mere in vrednost obveznic. Zlato je glede na vse indikatorje zelo visoko, kar pomeni, da ga nekdo kupuje. Nismo želeli kupiti surovine, zato smo iskali dobra podjetja, ki imajo rudnike in dobro poslujejo. Pan American Silver ni največji proizvajalec zlata, tudi ni največji proizvajalec srebra, čeprav ima to v imenu. Imajo odlično razmerje med zlatom in srebrom ter še neodprt rudnik zlata. Trenutno je vrednotenje podjetja zelo nizko.

Delnica Alibabe rada testira čustva vlagatelja. Cena delnice je padla iz dobrih 300 dolarjev na vrednost dobrih 80 dolarjev. Kitajska je bila dolgo časa zaprta, gospodarsko se ohlaja in ima težave. Podjetje dela v smeri, da poveča svojo vrednost. Razdelili se bodo na šest delov in posamezne enote bi lahko v prihodnosti odprodali. Fundament Alibabe je zelo dober.

V recesiji luksuzne dobrine delujejo dobro in so zelo odporne na korekcije. Delnico LVMH smo kupili, ker pokriva veliko število znanih znamk, kot so Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Don Perignon in veliko drugih. Nekaj časa je veljalo za najbolj vredno podjetje v Evropi, vendar je zdaj cena delnice na zelo zanimivih nivojih, padla je za 17 odstotnih točk, predvsem zaradi azijskega trga. Fundament podjetja je kljub slabim novicam zelo dober, delnico bomo kupili na francoskem trgu. V Finančnem PopKastu smo se tudi pogovarjali o zanimivih naložbah družb Pfizer, American Express, Visa, Mastercard in PayPal.