Finančni Popkast: Upokojite se v stilu

V Finančnem PopKastu izpostavljamo, kako se upokojiti v stilu. Posameznik si mora zastaviti finančne cilje in varčevati ne glede na geopolitične napetosti ali grožnje o prihajajoči recesiji. Gostja Mira Koporčić Veljić , direktorica Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov, pravi, da vedno lahko najdemo izgovor, ki nas odvrača od varčevanja in posledično vlaganja. Predlaga avtomatiziran proces, da se sredstva vsak mesec avtomatično namenijo v investicijsko shemo, po tem, ko se poplačajo nujne stvari. Meni, da lahko čisto vsaka oseba privarčuje. V pogovoru smo izpostavili primer samohranilke, ki živi od minimalne plače. "Najprej je potrebno pregledati osebni proračun, ključ se skriva v stroških, odpovedati se mora delu nenujnih stroškov, da bi lahko varčevala in začela investirati. Srednji sloj, ki prav tako pogosto živi v prepričanju, da ni vredno prihrankov nameniti za dolgoročno vlaganje, bi moral dejansko še prej investirati kot premožnejši sloj, ker jim to dolgoročno zagotavlja večjo varnost.''

Izpostavili smo pomen finančnega opismenjevanja ter aktivno in pasivno obliko investiranja. Neodvisni finančni strokovnjak Myhajlo Todurov je izpostavil, kako zmanjšati tveganje in zakaj je investiranje drugačno od iger na srečo oziroma iger v igralnicah. '' V kazinoju velja pravilo, dlje časa, ko igraš, več boš izgubil, pri investiranju pa velja ravno obratno pravilo, dlje časa, ko vlagaš, več boš zaslužil.'' Legendarni ameriški vlagatelj Peter Lynch je novopečenim investitorjem svetoval, da je ključ do uspehov v tem, da nikoli ne zapustijo finančnih trgov.

Prihranki, ki ležijo na bančnem računu, izgubljajo vrednost. V Sloveniji jih je 26 milijard, niso enakomerno razporejeni, vendar jih visoka stopnja inflacije že tri leta sistematično načenja. Denar ima moč, je več kot zgolj plačilno sredstvo, lahko deluje kot delovna sila, zaposlite ga, da za vas ustvarja dodatni denar. Pri vlaganju je pomembno razumeti, da vpliv obrestno obrestnega računa, to je ponovna naložba zasluženih obresti na investicijo, dolgoročno prinese najvišje zaslužke, zato je pomembno, da začnemo vlagati čim bolj zgodaj. Pri 40 letih bi morali imeti privarčevanih sredstev za vsaj dve letni plači.

Populacija se stara in napovedi OECD so, da bo do leta 2050 razmerje med delovno aktivnimi in upokojenci 1:1. Zelo težko bo vsak zaposleni skrbel za enega upokojenca, nihče si ne želi biti breme potomcem in jih po štiridesetih letih garanja prositi, da prispevajo za namestitev v domu starejših občanov. Če se želite upokojiti v stilu, potrebujete sredstva v višini 80 odstotkov plače. Pametni vlagatelji z leti manj tvegajo in imajo tudi nižje donose. V srednjih letih so lahko bolj izpostavljeni naložbam v ETF-je, delnice, v jeseni življenja pa bolj v obveznice in podobne fiksne donose.