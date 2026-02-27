Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Finančni presežek, 100 novih zaposlenih in rekordno število obravnav

Ljubljana, 27. 02. 2026 15.22 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
STA D.L.
UKC Ljubljana

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je leto 2025 zaključil s 600.000 evri presežka prihodkov nad odhodki. Izvedli so skupno 1.962.975 obravnav bolnikov, 9.425.166 laboratorijskih preiskav in 308 transplantacij, so sporočili po seji sveta bolnišnice.

UKC Ljubljana
UKC Ljubljana
FOTO: Bobo

UKC Ljubljana je v letu 2025 realiziral 933,3 milijona evrov prihodkov, kar je 17 odstotkov več kot leta 2024, in 932,7 milijona evrov odhodkov, kar je 10,5 odstotka več kot v 2024. Zaposlili so več kot 100 ljudi iz drugih držav, predvsem za potrebe dela v zdravstveni negi, so sporočili.

Kljub zaprtju osmine glavne stavbe zaradi obsežne prenove in stavki zdravnikov je klinični center v letu 2025 opravili 1.962.975 obravnav bolnikov, kar je največ doslej. "Število opravljenih storitev v zadnjih letih narašča hitreje kot število zaposlenih, s čimer se povečuje produktivnost in dodana vrednost na zaposlenega," so navedli.

Od skoraj dveh milijonov obravnav je bilo 126.915 bolnišnično zdravljenih bolnikov, 776.762 specialističnih ambulantnih pregledov (od tega 338.699 specialističnih prvih pregledov), 142.762 urgentnih pregledov in 20.977 enodnevno in dnevno zdravljenih pacientov. Izvedli so tudi 51.505 operativnih posegov, 418.907 zunajbolnišničnih funkcionalno-diagnostičnih storitev, 4910 porodov in 56.215 dializ pri 1136 dializnih bolnikih in 17.246 dializnih dni.

V letu 2025 so se v UKC Ljubljana po oceni kliničnega centra izrazito povečala vlaganja v zgradbe in opremo iz vira amortizacije in sredstev ustanovitelja. V teku je bilo za 55 milijonov evrov investicij, kar je skoraj enkrat več kot v letu 2024. Svet zavoda se je seznanil tudi s potekom večjih investicij v teku, v skupni vrednosti več kot 330 milijonov evrov, na več kot 85.155 kvadratnih metrih od skupno 230.000 kvadratnih metrov površin, ki tečejo v skladu z načrti, so navedli.

V kliničnem centru so ocenili, da so velik napredek dosegli na področju nabave, kjer so uspeli izrazito povečati transparentnost. Objavljenih je bilo 262 postopkov javnih naročil, kar je dvakrat več kot v preteklih letih, in oddanih za 278 milijonov evrov naročil za zdravila, storitve z gradnjami, medicinski vgradni material, medicinski potrošni material, nemedicinski potrošni material, živila in opremo.

Svet zavoda se je seznanil tudi s čakalnimi dobami. "V letu 2025 se je v primerjavi z letom 2024 število napotitev povečalo za 4,42 odstotka, kar je 20.000 več napotitev kot leto prej. Iz čakalnih vrst je bilo v letu 2025 izvedenih 355.800 obravnav, kar je 1,99 odstotka več kot v letu 2024," je pojasnil v. d. strokovnega direktorja Gregor Norčič.

Dodal je, da izvajanje storitev iz čakalnih vrst predstavlja okoli 18 odstotkov vseh opravljenih storitev UKC Ljubljana, dobrih 80 odstotkov resursov pa prestavljajo urgentne storitve, to so urgentni pregledi in posegi, kontrolni pregledi, medbolnišnične storitve in podobno.

Prav tako je največji pripad v čakalne vrste pri tistih zdravstvenih storitvah, ki jih ne izvaja samo UKC Ljubljana in niso nujne ali življenjsko ogrožajoče oz. terciarne storitve, ampak so storitve, ki jih lahko opravlja večina izvajalcev.

ukc ljubljana

Tri ure od Budimpešte do Beograda: na novo progo zapeljal prvi vlak

Ob iztekajočem se mandatu Klakočar Zupančičeva izpostavila visoko učinkovitost

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kita 1111
27. 02. 2026 16.41
Če bolnišnice delajo v prid ljudem je konec leta minus ali nula ne pa dobiček i n talanje nagrad za neopravljeno delo
Odgovori
0 0
Tir1
27. 02. 2026 16.32
Samo stran od SDS in NSi pa bi šlo samo navzgor.
Odgovori
-4
3 7
boslo
27. 02. 2026 16.38
Roke se ti tresejo, z drugo roko jo umiri
Odgovori
+4
5 1
Tir1
27. 02. 2026 16.32
Samo stran od SDS in NSi pa bi šlo samo navzgor.
Odgovori
-5
2 7
Tir1
27. 02. 2026 16.32
Samo stran od SDS in NSi pa bi šlo samo navzgor.
Odgovori
-6
1 7
JApajaDAja
27. 02. 2026 16.32
kakšna je slika v drugem ukc-v mb?
Odgovori
+4
4 0
Desno
27. 02. 2026 16.32
Laž
Odgovori
+3
5 2
bronco60
27. 02. 2026 15.40
Kdo zdej laže,vlada,ali opozicija,ali oboji?
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Lepa manekenka je postala neprepoznavna
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Prvomajske počitnice po nizki ceni: destinacije, ki ponujajo največ za vaš denar
Prvomajske počitnice po nizki ceni: destinacije, ki ponujajo največ za vaš denar
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543