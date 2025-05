Usklajevanja zaradi 'nesodelovanja' finančnega ministrstva prekinjena

Do večjih razhajanj pa je prišlo pri višini nadomestila za brezposelnost. V osnutku je predvideno zvišanje najnižjega in najvišjega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost. Najnižji znesek bi znašal 75 odstotkov bruto minimalne plače, najvišji pa bi se začel pri 130 odstotkih bruto minimalne plače in bi postopoma padal do 80 odstotkov, kolikor bi znašal po 12 mesecih brezposelnosti.

Na novo se ureja tudi določitev osnove za odmero denarnega nadomestila za brezposelnost. Ta se poenostavlja na način, da se bo pri izračunu upoštevalo osem najvišjih prejetih plač v 24 mesecih pred mesecem nastanka brezposelnosti.

A zvišanju nadomestil nasprotuje ministrstvo za finance, zato je bil osnutek novele o urejanju trga dela danes umaknjen z dnevnega reda ESS.

"Edina rešitev je, da se sprejme, kar je bilo dogovorjeno. /.../ Tukaj gre za politično odločitev ministrstva za finance, ali bo temu sledilo ali ne. Pri tem bomo vztrajali," je poudaril Zorko.

Gorenšček pa je v tej luči opozoril na "realno nevarnost, da naša država ne bo izpolnila obveznosti iz načrta za okrevanje in odpornost ter bo posledično iz tega naslova izgubila 140 milijonov evrov evropskih sredstev".

"Delodajalci ne pristajamo na to, da bi nam naprtili odgovornost za morebiten izpad teh sredstev, saj smo bili v vsakem trenutku pripravljeni zaključiti delo na noveli zakona, ki smo ga začeli. Pričakujemo, da bodo soglasno sprejete odločitve socialnih partnerjev in ministrstva za delo upoštevali tudi drugi vladni resorji," je podčrtal.

Dolgotrajna oskrba je medtem kljub zahtevi delodajalcev ostala na dnevnem redu današnje seje.