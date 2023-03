Finančno nagrado italijanske pokrajine Trento želi Pahor nameniti svoji pisarni

Nekdanji predsednik Borut Pahor je ugledno nagrado Trento, imenovano po nekdanjem italijanskem državniku, prejel zaradi prizadevanj za skupni evropski projekt.

"Šele v tej in taki Evropi imamo možnost za svoj poln razmah. Avtonomen, suveren, ki ni omejen na ozko vlogo mostu med dvema sosednjima državama. Vse to in še več moramo imeti pred očmi, ko razmišljamo o prihodnosti naših otrok," je Pahor dejal decembra ob prejemu nagrade.

Poleg simbolnega priznanja je kot prvi slovenski državnik prejel tudi denarno nagrado v višini 25 tisoč evrov. Nagrado je Pahor želel podariti pediatrični kliniki, vendar je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ocenila, da jih mora nakazati v državno blagajno.

"Zakon pravi, da daril oziroma drugih koristi v zvezi z upravljanjem funkcije funkcionar, kamor sodi tudi predsednik republike Slovenije, ne sme sprejeti," je pojasnila Vita Habjan Barborič, vodja službe za preventivo na KPK.

Pahor ima zato zdaj drugačne načrte. Kot so prvi poročali na N1, je Pahor finančno ministrstvo zaprosil, da sredstva nakaže v proračun urada bivšega predsednika republike, in sicer za dejavnosti urada, ne za predsednika osebno.

"To ne bi bilo smotrno in bilo bi brez integritete in bi potem lahko ocenili, da pri takšni rešitvi, da se torej ta sredstva na način, da se le vplačajo v proračun države, na koncu pa jih sprejme predsednik, na način, da financira delovanje svoje pisarne, je le prišel do sredstev, do katerih po našem mnenju ne bi smel priti," je dejala Habjan Barboričeva.

Pri bivšem predsedniku poudarjajo, da sredstva ne bi bila namenjena za predsednika osebno, pač pa za dejavnosti urada, zato da pripombe KPK o nevarnosti vtisa obvoda ne razumejo.

Nad financiranjem pisarne bivšega predsednika sicer bdita finančno ministrstvo in urad predsednice republike. Tam poudarjajo, da morajo biti postopki izvedeni skladno z zakonodajo in priporočili KPK. Na finančnem ministrstvu še niso odgovorili na vprašanje, ali bodo Pahorju prižgali zeleno luč.

Za dejavnosti bivšega predsednika je sicer v proračunu za letošnje leto namenjenih dobrih 291 tisočakov.