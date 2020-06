Fišer: Smrt janšizmu ni grožnja po 135. členu kazenskega zakonika

Na spletu že krožijo odzivi protestnikov in podpornikov, ki vztrajajo – tudi jutri bomo imeli plakate. In dodajajo: " Janšizem ni človek, ni oseba.Tudi Darwinizem ni Darwin, stalinizem Stalin. Zelo verjetno je, da bo janšizem preživel Janeza Janšo in ostal zapisan v politično zgodovino ." Ob tem pa še opozarjajo, da janšizem najde tudi iskalnik SSKJ, ki pojem opredeljuje kot politično usmeritev, ki jo razvija Janez Janša.

Fišer je dejal, da razume, da so transparenti premierja vznemirili, saj je to beseda, ki je uporabljena v 135. členu. "Tudi jaz sem zaradi marsičesa marsikdaj vznemirjen, ampak to še ne pomeni, da je nekdo na mojo škodo storil kaznivo dejanje. Pri kaznivem dejanju grožnje mora iti za resno grožnjo, to pomeni ’kdor komu’ resneje zagrozi. To so situacije, kjer pride do neposrednega stika med storilcem in oškodovancem, slednji pa mora grožnjo doživeti kot resno, bodisi njemu ali komu od njegovih bližnjih,"razlaga Fišer. Ob tem pa dodaja: "Mislim, da ko nekdo mirno koraka v povorki in nosi ta transparent, še ne pomeni takšne resne grožnje. Seveda je to moja presoja, pustimo, da bodo postopki stekli do konca."

Ker je kaznivo dejanje grožnje uradno pregonljivo kaznivo dejanje, pregon izvaja državni tožilec. Policija ima nalogo, da zbere vsa potrebna obvestila in dokaze, to pa preda tožilcu. On odloči, ali bo podal obdolžilni predlog zoper storilca ali pa bo ovadbo zavrgel. Če jo bo zavrgel, bo pregon lahko prevzel oškodovanec, v tem primeru Janša.

Fišer je glede odvzemanja spornih transparentov protestnikom dejal, da ima policija, kadar gre za sum kaznivega dejanja, pravico začasno zaseči vsak predmet – bodisi kot dokaz bodisi kot predmet, pomemben za postopek. O tem, ali se bo odvzet predmet vrnil "lastniku", lahko odloči le sodišče.