Fiskalni svet: Nekateri ukrepi po avgustovski ujmi prenagljeni

Odhodki za blažitev epidemije so znašali 161 milijonov evrov, za blažitev draginje pa 479 milijonov evrov. Primanjkljaj brez upoštevanja odhodkov za blažitev epidemije in draginje je znašal 95 milijonov evrov.

"Gibanja v državnem proračunu so bila v prvih osmih mesecih tako slabša kot v enakem obdobju lani, saj je bil večji skupni primanjkljaj, t. i. 'očiščeni' saldo, brez interventnih ukrepov, pa se je po lanskem presežku v enakem obdobju poslabšal za 563 milijonov evrov," je v danes objavljeni mesečni informaciji zapisal fiskalni svet.

Prihodki od davka na dodano vrednost so glede na lanskih prvih osem mesecev porasli za 3,9 odstotka na 3,28 milijona evrov, trošarine za 15,4 odstotka na 1,10 milijarde evrov, dohodnina za 7,4 odstotka na 1,04 milijarde evrov. Upadli so prihodki od davka na dohodek pravnih oseb (–15,7 odstotka na 968 milijonov evrov), iz EU-sredstev (–11,4 odstotka na 539 milijonov evrov) in nedavčni prihodki (–7,7 odstotka na 470 milijonov evrov).

Pri odhodkih so odhodki za subvencije porasli za 40,3 odstotka na 566 milijonov evrov in za investicije za 20,1 odstotka na 771 milijonov evrov, stroški dela so bili višji za 11,1 odstotka in so znašali 2,75 milijarde evrov. Izdatki za obresti so bili s 513 milijoni evrov višji za devet odstotkov.

Transferji posameznikom in gospodinjstvom so bili nižji za 0,7 odstotka, znašali so 1,28 milijarde evrov. Izdatki za blago in storitve so se znižali za 5,1 odstotka na 881 milijonov evrov, plačila v proračun EU za 9,4 odstotka na 434 milijonov evrov, drugi odhodki pa za 19,5 odstotka na 646 odstotkov, fiskalni svet navaja podatke Ministrstva za finance in lastnih preračunov.

"Medletno poslabšanje 'očiščenega' salda je zlasti posledica stagnacije prihodkov po njihovi visoki lanski rasti, v največji meri zaradi padca prihodkov od davka na dohodek pravnih oseb in sredstev EU ob visoki osnovi iz lani. Občutno nižja je rast prihodkov od DDV zaradi umirjanja povpraševanja. Rast 'očiščenih' odhodkov (brez interventnih ukrepov) je letos ob spremenjeni strukturi sicer nekoliko nižja kot v enakem obdobju lani, a ostaja precej visoka in je v največji meri posledica višje rasti odhodkov za stroške dela zaradi lani jeseni sklenjenega dogovora ter višjih transferjev v sklada socialnega zavarovanja," pojasnjuje fiskalni svet.

Kot pravi, realizacija v osmih mesecih potrjuje njegovo oceno o nadaljevanju nerealističnega proračunskega načrtovanja, ki lahko predstavlja neustrezno podlago za visoko zastavljeno raven izdatkov v naslednjih letih.

Avgusta sprejeti drugi rebalans državnega proračuna za letos namreč glede na dosedanjo realizacijo omogoča v zadnjih štirih mesecih letošnjega leta primanjkljaj v višini 2,4 milijarde evrov. To bi bilo eno milijardo evrov več kot v celotnem lanskem letu in približno dvakrat toliko kot v zadnjih štirih mesecih leta 2020 v času pandemije.

"Dejanska realizacija primanjkljaja do konca leta v z rebalansom omogočenem obsegu bi bila po oceni fiskalnega sveta ob številnih izzivih neupravičena. Ob predstavitvi proračunov za leti 2024 in 2025 pričakujemo, da bo predstavljena tudi realistična ocena letošnje realizacije, ki bi morala biti edina ustrezna osnova za pripravo projekcij," so zapisali.