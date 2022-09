Fiskalni svet: Predlog rebalansa je nerealističen

Če bi se predstavljene projekcije dejansko realizirale, Fiskalni svet ocenjuje, da s stališča racionalnosti porabe predstavlja predlog rebalansa tveganje, zaradi ekspanzivne naravnanosti pa ga ocenjuje kot neustreznega, glede na trenutne makroekonomske razmere, ki so kljub negotovostim po trenutno razpoložljivih podatkih še vedno ugodne.

Z izvajanjem v predlogu rebalansa začrtane fiskalne politike bi se hkrati povečala tudi tveganja za daljše vztrajanje visoke inflacije in za oddaljevanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. Ta tveganja se zaradi omenjenih preseganj rasti porabe, ki se pojavljajo v več zaporednih letih, stopnjujejo in nakazujejo strukturne pritiske na javne finance, pojasnjujejo. Odločitev za pripravo rebalansa ločeno od spremembe proračunskih dokumentov za prihodnji leti pomeni tudi ponoven odmik od srednjeročnega proračunskega načrtovanja, ki predstavlja osnovo za pripravo celovite in skladne fiskalne politike. Hkrati rebalans proračuna ne upošteva osveženih makroekonomskih napovedi v celoti, kar ob izrazito negotovih razmerah dodatno prispeva k nezanesljivosti predstavljenih javnofinančnih načrtov.

Predlog rebalansa namreč predvideva znižanje skupnega primanjkljaja državnega proračuna s –3,1 milijarde evra v letu 2021 na –2,0 milijardi evrov v letu 2022. Znižanje glede na lani izhaja iz visoke nominalne rasti BDP in posledično večjih prihodkov ter iz precej manj negativnega učinka enkratnih dejavnikov na saldo kot lani, kljub sprejetju ukrepov za blažitev posledic draginje.

Iz predloga rebalansa izhaja še, da naj bi bilo v zadnjih štirih mesecih realiziranega kar 1,7 milijarde evra primanjkljaja, ki naj bi bil le deloma posledica ukrepov za blažitev posledic epidemije in draginje. Predlog rebalansa implicitno predvideva izrazito okrepitev rasti porabe ob koncu leta, tudi nepovezane z investicijskimi načrti, ki nima podlage v trenutno veljavnih ukrepih. Obseg porabe, kjer poleg enkratnih dejavnikov izločimo še učinek investicij, naj bi se letos povečal za 11,4 odstotka oziroma za 1,2 milijarde evra, kar bi bilo rekordno visoko, pojasnjujejo. Takšna rast bi občutno presegla srednjeročno vzdržno rast, določeno s trenutno ocenjeno dolgoročno rastjo potencialnega proizvoda na ravni okoli 4,5 odstotka.