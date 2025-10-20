Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Fiskalni svet: primanjkljaj se bo do 2028 povečal za 2,5 odstotka

Ljubljana, 20. 10. 2025 11.14 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
8

Analiza proračunskih dokumentov za leti 2026 in 2027 kaže, da se fiskalna politika oddaljuje od poti srednjeročne konsolidacije, ki so jo začrtali v Srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu 2025–2028, so sporočili iz Fiskalnega sveta. Po njihovi projekciji naj bi se državni primanjkljaj do leta 2028 povečal na približno 2,5 odstotka BDP.

Primanjkljaj
Primanjkljaj FOTO: Shutterstock

Primanjkljaj naj bi se povečal predvsem zaradi rasti tekoče porabe, povezane s spremembo plačnega sistema v javnem sektorju. Uresničitev takšnih gibanj bi pomenila odstopanje od fiskalnega pravila in bi povečala tveganja za vzdržnost javnih financ, so sporočili iz Fiskalnega sveta. 

Kljub ugodnim pogojem financiranja in zaupanju investitorjev fiskalni svet opozarja, da takšen položaj ni samoumeven. Izkušnje kažejo, da se lahko ob izgubi verodostojnosti fiskalne politike bonitetne ocene in odnos finančnih trgov hitro poslabšajo.

Zato poudarjajo potrebo po uskladitvi proračunske politike z načrtom, omejitvi rasti tekoče porabe, učinkoviti in pregledni porabi javnih sredstev ter "postopnem, pravočasnem prilagajanju, ki bo omogočilo stabilnost in ohranilo zaupanje v vzdržnost slovenskih javnih financ".

Vlada je oceno proučila in izpostavila, da je "načrtovana fiskalna politika v mejah dopustnih odstopanj od fiskalne poti, ki je predvidena v Srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu Republike Slovenije 2025-2028". Ob tem poudarjajo, da se zavedajo tveganj ter spremljajo aktualna dogajanja in po potrebi sprejemajo ukrepe, so dodali v sporočilu za javnost.

javne finance fiskalni svet vlada primanjklaj
Naslednji članek

Oddali 96 javnih najemnih stanovanj, največ v Ljubljani in Mariboru

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
20. 10. 2025 11.37
+1
Golob ve, da ne bo več on na oblasti in nagaja nasledniku.
ODGOVORI
1 0
proofreader
20. 10. 2025 11.36
+2
Vedno skrajni levičarji zavozijo in potem Janša rešuje.
ODGOVORI
2 0
proofreader
20. 10. 2025 11.36
+2
Golob si koplje vedno globjo luknjo.
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 11.33
+1
Primanjkljaj se bo povečal za 2,5krat, ne za 2,5 odstotka, ko bomo dali za "obrambo" in dolgotrajno "preskrbo" v UA. 🤡🤡🤡🤡🤡
ODGOVORI
1 0
kr en 123
20. 10. 2025 11.31
+1
Pa naj kdo reče, da nebi mogli vsaj z 0 delat... porabijo naj tisto, kar imamo, ne pa iz leta v leto minus delat....
ODGOVORI
1 0
Yoda
20. 10. 2025 11.28
+2
Ali je tu všteto tudi 5% za NATO?
ODGOVORI
2 0
KatiFafi
20. 10. 2025 11.22
+6
Bravo Golob, puf na puf, palača.
ODGOVORI
6 0
boslo
20. 10. 2025 11.20
+6
Čestitke politiki, cel svet nam zavida
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306