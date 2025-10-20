Fiskalni svet: primanjkljaj se bo do 2028 povečal za 2,5 odstotka

Primanjkljaj naj bi se povečal predvsem zaradi rasti tekoče porabe, povezane s spremembo plačnega sistema v javnem sektorju. Uresničitev takšnih gibanj bi pomenila odstopanje od fiskalnega pravila in bi povečala tveganja za vzdržnost javnih financ, so sporočili iz Fiskalnega sveta.

Kljub ugodnim pogojem financiranja in zaupanju investitorjev fiskalni svet opozarja, da takšen položaj ni samoumeven. Izkušnje kažejo, da se lahko ob izgubi verodostojnosti fiskalne politike bonitetne ocene in odnos finančnih trgov hitro poslabšajo.

Zato poudarjajo potrebo po uskladitvi proračunske politike z načrtom, omejitvi rasti tekoče porabe, učinkoviti in pregledni porabi javnih sredstev ter "postopnem, pravočasnem prilagajanju, ki bo omogočilo stabilnost in ohranilo zaupanje v vzdržnost slovenskih javnih financ".

Vlada je oceno proučila in izpostavila, da je "načrtovana fiskalna politika v mejah dopustnih odstopanj od fiskalne poti, ki je predvidena v Srednjeročnem fiskalno-strukturnem načrtu Republike Slovenije 2025-2028". Ob tem poudarjajo, da se zavedajo tveganj ter spremljajo aktualna dogajanja in po potrebi sprejemajo ukrepe, so dodali v sporočilu za javnost.